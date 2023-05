La Fundació Salut Empordà (FSE) finalitza aquest dijous, 25 de maig, el primer curs presencial de català per a professionals sanitaris arribats fa poc de fora de Catalunya i que treballen a l’entitat. L’objectiu d’aquesta formació és que els participants puguin adquirir els coneixements necessaris per resoldre necessitats de comunicació dins l’àmbit professional i també de la vida quotidiana. El curs, amb una oferta de vint places, l’ha promogut la FSE i ha estat possible gràcies al Consorci per a la Normalització Lingüística. Ha tingut una durada total de 22 hores, des del 9 de març fins al 25 de maig. L’encarregada de fer les classes ha estat la professora de l’Oficina de Català de Figueres Magda Bartomeu, al llarg de dotze dijous, en horari de tarda, a l’Hospital de Figueres.

En aquestes sessions, els professionals sanitaris han rebut continguts en relació amb la informació personal del pacient, les parts del cos, els símptomes i les malalties, com es donen instruccions i indicacions i com situar llocs. Tots ells, tenint en compte que fa poc temps que han arribat a Catalunya i tenien un nivell de català molt baix a l’inici del curs. Amb aquestes classes, s’ha posat molt d’èmfasi a remarcar el valor que té com a element essencial la llengua per millorar la qualitat del servei. Els assistents han mostrat la seva intenció d’inscriure’s als cursos generals de l’Oficina de Català de Figueres amb la finalitat de continuar els seus itineraris formatius. Projecte lingüístic a la FSE Aquest curs de català s’emmarca en el compromís de la Fundació Salut Empordà amb la llengua catalana, i forma part del projecte global de promoure l’ús del català en l’àmbit de l’atenció sanitària que l’any passat va engegar la FSE amb el Consorci per a la Normalització Lingüística a través de l’Oficina de Català de Figueres. En aquest sentit, ara fa un any, Consultes Externes de l’Hospital de Figueres va acollir l’exposició “Quan parles fas màgia”, una mostra de set plafons sobre el Voluntariat per la Llengua (VxL) que volia animar els usuaris i professionals a afegir-se a aquest programa d’enriquiment lingüístic, cultural i personal a partir de la metàfora de la màgia. Aquestes actuacions evidencien el compromís de la Fundació amb la llengua catalana en un marc referencial de pluralitat i de diversitat lingüística com és el que actualment es viu a la comarca de l’Alt Empordà, en què es parlen prop de cent llengües.