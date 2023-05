La Fundació Oncolliga Girona ha fet una donació de 55.000 euros a la Fundació Salut Empordà (FSE) per finançar el desenvolupament d’una eina basada en tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA) amb capacitat predictiva per a la detecció del càncer de pulmó. Serà mitjançant uns algorismes, que dissenyarà l’equip de Desenvolupament de la Direcció d’Innovació del Parc Salut Mar, de l’Hospital del Mar de Barcelona. El projecte compta amb la col·laboració de professionals del Servei de Radiologia de l’Hospital de Figueres, els quals, per començar a treballar en la prova pilot, han aportat a l’estudi una mostra de 573 casos de pacients detectats des de l’any 2015, a partir de radiografies fetes 30 dies abans del diagnòstic de càncer de pulmó.

Aquest nou sistema d’Intel·ligència Artificial està pensat per millorar els algorismes dels Computer Aided Diagnosis (CAD), és a dir, els diagnòstics assistits per ordinador que ajuden els professionals mèdics en la interpretació dels continguts multimèdia que s’obtenen en proves del pacient. En aquest cas, es tracta de les plaques de tòrax. Una col·laboració de llarga trajectòria La Fundació Salut Empordà i la Fundació Oncolliga Girona col·laboren des de fa anys per poder oferir a les persones que tenen una malaltia oncològica serveis com l’atenció psicològica, l’estètica oncològica, el tractament del limfedema, la rehabilitació a domicili o el voluntariat a domicili. Al llarg d’aquests anys, l’entitat d’ajuda al malalt de càncer ha anat fent donacions econòmiques per a diferents projectes i actuacions de la FSE, si bé aquesta darrera aportació de 55.000 euros és la més elevada de les rebudes fins ara. Són diners corresponents a la recaptació aconseguida per l’entitat durant la 9a Oncotrail, que en aquesta edició, celebrada l’octubre del 2022, va assolir la xifra total de 381.000 euros. Cal destacar que una representació de professionals de la FSE participa cada any en els reptes esportius i solidaris que promou l’entitat: l’Oncotrail, l’Oncobike i l’Oncotriatló. L’Oncolliga destina els diners recaptats en aquestes proves esportives a dotar els hospitals de la demarcació de Girona de material per millorar el confort dels pacients oncològics, obrir nous serveis assistencials a la pròpia entitat i fer aportacions per a la investigació sobre els malalts, com ha fet en aquesta ocasió a la Fundació Salut Empordà.