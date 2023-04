L’obrador d’embotits El Graner, present a Figueres i Vilafant a través, principalment, de les carnisseries Marcel Puigmal i Can Tubau, respectivament, té molt clar que "l’Hospital de Figueres i la salut som tots, independentment de com pensem, parlem o actuem". Per aquest motiu, no és la primera vegada que col·labora amb la Fundació Salut Empordà amb una intervenció solidària. En aquesta ocasió, El Graner ha contribuït econòmicament per millorar les instal·lacions de Pediatria de l’Hospital de Figueres, gestionat per la Fundació Salut Empordà.

Arran d’aquesta col·laboració econòmica, que ja és la tercera en els darrers anys, la Fundació li ha fet entrega d’un diploma acreditatiu al respecte. El lliurament ha anat a càrrec de Berta Maspoch, directora de Comunicació i de Responsabilitat Social Corporativa de l’entitat. Anteriorment, El Graner havia col·laborat amb la donació de mil mascaretes a l’Hospital de Figueres en ple confinament durant l’inici de la pandèmia de la Covid-19, la primavera del 2020, en un moment en què n’hi havia autèntica escassetat; i contribuint econòmicament en la construcció del Jardí Terapèutic del centre sociosanitari Bernat Jaume. Sobre l’empresa El Graner és un obrador d’embotits artesans que des de l’any 2005 elabora embotits de primera qualitat. Darrere d’ell hi ha la família Puigmal, que havien començat com a carnissers fa dècades. La segona generació de la família, Marcel Puigmal, es troba al capdavant del negoci, aportant també l’elaboració artesana d’embotit com a valor indiscutible d’El Graner. La seva tasca va ser reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb el títol de Mestre Artesà Alimentari el 2017.