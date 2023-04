El coordinador del Grup d’Estudi de Trastorns del Moviment de la Societat Espanyola de Neurologia, el doctor Álvaro Sánchez Ferro, assegura que «l’edat és el principal risc per patir Parkison» i que, per aquest motiu, és probable que a l’Estat espanyol, a causa del progressiu envelliment de la població, «el nombre d’afectats es tripliqui en els pròxims 30 anys».

«Els avenços diagnòstics i terapèutics que ha experimentat aquesta malaltia els últims anys són algunes de les raons que expliquen aquest augment en la prevalença de la malaltia de Parkinson. Però, sobretot, darrere aquest increment, hi ha el progressiu envelliment de la població», explica el doctor Álvaro Sánchez Ferro.

El doctor Ferro assegura que, mentre que el Parkinson «afecta un dos per cent de la població més gran de 65 anys, passa a ser al quatre per cent en més grans de 80 anys». En tot cas, la malaltia de Parkinson no només afecta persones d’edat avançada, ja que, aproximadament, un 15% dels casos actualment diagnosticats a Espanya corresponen a persones menors de 50 anys.

Amb motiu del Dia Mundial del Parkinson, que es va celebrar l’11 d’abril, la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) recorda que aquesta malaltia afecta més de set milions de persones a tot el món i, a Espanya, més de 150.000 persones estan afectades per aquesta malaltia neurològica crònica i progressiva.

Tot i que tenir un familiar proper amb la malaltia de Parkinson augmenta les possibilitats de patir aquest trastorn, només un 10% dels casos d’aquesta malaltia corresponen a formes hereditàries. En el 90% dels casos, la causa de malaltia de Parkinson continua sent desconeguda, encara que la comunitat científica cada vegada troba més evidències que el seu origen és el resultat d’una combinació de factors ambientals en persones genèticament predisposades.

«Tenint en compte el desafiament que suposa el previsible increment de nous casos d’aquesta malaltia, es fa molt necessari fer estratègies de prevenció sobre aquells factors que ja sabem que poden augmentar el risc de patir-la», comenta el doctor Ferro. En aquest sentit, és recomanable portar un bon estil de vida fent exercici físic de forma regular, optant per la dieta mediterrània i controlant la hipertensió i la diabetis tipus 2.

D’altra banda, l’exposició a pesticides, a dissolvents industrials, a la contaminació de l’aire, o a infeccions per helicobacter pylori o hepatitis C, també s’han associat, entre altres factors, a un risc més gran de desenvolupar aquesta malaltia.