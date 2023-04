El Departament de Salut immunitzarà els nadons contra el virus respiratori sincicial, causant de la bronquiolitis, amb un anticòs monoclonal a partir de l'octubre. El conseller Manel Balcells ha oficialitzat l'anunci aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio i ha explicat que rebran aquesta dosi coberta pel sistema públic tots els infants que neixin a partir d'aleshores i els que hagin nascut abans i tinguin fins a cinc mesos. El conseller ha indicat que aquests anticossos monoclonals són unes defenses amb una efectivitat "molt alta, d'entre el 80% i el 85%" per prevenir la bronquiolitis. D'altra banda, el conseller creu que la vacuna contra la covid-19 de l'empresa Hipra estarà "en ple funcionament" aquest hivern a Catalunya.

Balcells ha assegurat que la immunització dels infants més petits amb l'anticòs monoclonal serà "una bona estratègia" i confia que la bronquiolitis estigui "molt més controlada" el proper hivern després que aquesta temporada el pic de la malaltia, que sobretot afecta els menors de 2 anys, fos molt més alt que en anys anteriors.

El conseller ha destacat que l'administració d'aquest anticòs monoclonal als nadons a partir de l'octubre coincidirà amb les campanyes de vacunació de la grip i de la covid-19 per a les persones de més de 60 anys i amb factors de risc. El titular de Salut espera que totes aquestes estratègies funcionin per evitar la "triple epidèmia" dels últims mesos, sobretot a finals de la tardor, en què als contagis desbocats del VRS entre els més menuts, s'hi van afegir les infeccions de la grip i la covid.

Balcells ha indicat que aquest anticòs monoclonal s'administrarà en una sola dosi i ha puntualitzat que no és una vacuna (tot i que hi és similar), sinó que són "defenses". Un anticòs és una proteïna que respon a l'estimulació exercida per un antigen, una substància que el cos reconeix com a estranya.

Pel que fa a la covid-19, el conseller ha afirmat que, de cara a la propera temporada, les persones per a qui es recomani la dosi de record es podran vacunar amb el fàrmac d'Hipra, després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) donés llum verda al vaccí i la Comissió Europea n'autoritzés la comercialització la setmana passada.

Salut encarrega un informe sobre gestació subrogada al Comitè de Bioètica

Sobre la gestació subrogada, que els últims dies ha tornat a irrompre en l'agenda política i el debat social arran del cas d'Ana Obregón, Balcells ha avançat que ha encarregat al Comitè de Bioètica de Catalunya que elabori un informe perquè el Departament de Salut tingui una opinió "contrastada, pròpia, acurada i ajustada" sobre aquest tema.

Balcells diu que l'expedient a la infermera que va criticar el C1 era suficient per no renovar-li el contracte

El conseller també ha parlat de la infermera de la Vall d'Hebron que va criticar l'exigència del C1 de català per treure la plaça i que ha deixat de treballar a l'hospital. El conseller ha assenyalat que el contracte temporal d'aquesta infermera va acabar i no se li va renovar perquè els motius pels quals se li havia obert l'expedient eren "suficients" per no fer-ho.

Balcells ha afirmat que, a més d'un contingut "clarament ofensiu" cap al procediment de les oposicions i la llengua catalana, una infermera en un lloc públic no pot gravar un vídeo a Tiktok "amb la bata de l'ICS, sense mascareta i en hores de treball". El titular de Salut ha indicat que els expedients de les altres dues infermeres del vídeo "seguiran el seu curs" però que aquest era el principal i ha puntualitzat que cal respectar els tempos dels procediments administratius.

El conseller ha afirmat que aquell vídeo era la "punta de l'iceberg" sobre l'ús "baix" del català al sistema sanitari i a la societat en general i ha afegit que s'han de "fer esforços" perquè els professionals puguin aprendre la llengua. Balcells ha remarcat que la llengua és una "necessitat", no una "imposició", i que la població ha de poder interlocutar i ser entesa en la seva llengua quan va a un centre sanitari.