Un 71,7% de les persones que s'han fet la prova del son a l'Alt Empordà han obtingut un diagnòstic d'Apnea Obstructiva del Son (AOS) greu o moderat. Es tracta d'una patologia crònica que té més prevalença entre la població masculina. De fet, de totes les proves que s'han fet en un any, un 68,1% eren homes i el 31,9% restant, dones. Al març del 2022 es va arrencar una prova pilot a la comarca de l'Alt Empordà en què els metges de l'atenció primària de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de l'Escala, Figueres i Roses podien fer aquestes proves de son per reduir les llistes d'espera a la Unitat de Pneumologia de l'hospital de Figueres. Al llarg d'aquest any, s'han fet 251 estudis del son entre l'hospital i les tres ABS.

El projecte SONAP va arrencar el març del 2022 a la Fundació Salut Empordà amb l'objectiu que els metges d'atenció primària poguessin començar a fer les proves d'anàlisi del son en aquells pacients que consideraven que podrien patir una Apnea Obstructiva del Son. En aquests casos, els professionals sanitaris donen un aparell per analitzar el son al pacient i aquest se l'instal·la a casa. L'endemà, retornen l'aparell i els metges d'atenció primària analitzen les dades recollides per valorar si pateixen AOS o no. Els metges comproven el flux nassal, els moviments respiratoris i la saturació d'oxigen del pacient mentre dorm. Al llarg d'aquest primer any del projecte, la Fundació Salut Empordà ha detectat que un 71,7% de les proves coincideixen en què els pacients pateixen una apnea greu o moderada. Entre les tres ABS i l'hospital de Figueres s'han fet 251 proves al llarg del primer any. Ara, la intenció és estendre el projecte SONAP a altres ABS de la comarca en els propers mesos. El fet de desplegar aquestes proves entre els centres d'atenció primària ha permès reduir notablement la llista d'espera de pacients de la Unitat de Pneumologia de l'hospital de Figueres. La població diana, és a dir, els pacients que es poden beneficiar d’aquest estudi, són aquells que acudeixen a la consulta d’atenció primària perquè tenen dificultats per dormir bé. Acostumen a ser persones que presenten hipersòmnia durant el dia, ronquen durant la nit i tenen tendència al sobrepès.