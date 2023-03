El Govern ha anunciat aquest dimarts que facilitarà productes menstruals reutilitzables gratuïts a totes les dones amb la regla a Catalunya. Es tracta d’una de les mesures previstes en el Pla Integral d’Equitat Menstrual, que garantirà l’accés a productes com copes i calces menstruals i compreses reutilitzables a 1,8 milions de dones. D’altra també, s’instal·laran diversos dispensadors de productes menstruals no reutilitzables – fets de cotó orgànic – per situacions d’emergència, o bé destinats a les dones que es troben en situació de vulnerabilitat. La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha subratllat que les diferents mesures del pla tenen un triple objectiu: “justícia de gènere, social i climàtica”.

Segons ha explicat es desplegarà entre el 2023 i el 2025, impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes amb la participació de tots els departaments. Es tracta d’un pla de treball emmarcat en el desenvolupament de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, que aprofundeix en els drets reconeguts i també n’introdueix de nous, com el dret a l’equitat menstrual. En aquest sentit, conté una seixantena d’accions dirigides a garantir l’accés gratuït per a totes les dones als productes menstruals, especialment als sostenibles, i combatre els tabús i estigmes associats a la menstruació i el climateri, a través de l’educació en nombrosos àmbits i l’acompanyament amb informació de qualitat.

Durant la seva presentació, la consellera ha remarcat que es tracta d’una iniciativa “pionera” que “busca trencar tabús i estigmes sobre la menstruació i el climateri, combat la pobresa menstrual i contribueix a la justícia climàtica, ja que cada any a Catalunya es produeixen al voltant de 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables”.

Entre les principals mesures, ha posat en valor la posada en marxa de dispensadors de compreses i tampons de cotó orgànic en diferents ubicacions, com per exemple aquelles que formen part de la xarxa de serveis del Departament d’Igualtat i Feminismes. També es promourà la instal·lació de dispensadors en centres educatius i universitats, equipaments juvenils, centres d’atenció primària, equipaments de serveis socials, centres d’atenció a les drogodependències, equipaments culturals, Ferrocarrils de la Generalitat o comissaries dels Mossos d’Esquadra, entre d’altres.

El pla inclou també l’accés gratuït a productes menstruals reutilitzables per a totes les dones que tenen la regla, que es podran recollir en punts de proximitat arreu del país, on es proporcionarà també informació i assessorament per al seu ús. De moment, però, Verge no ha concretat quins seran aquests punts de recollida, ja que encara s’està estudiant.

La distribució gratuïta de productes menstruals sostenibles es continuarà fent també a través dels centres de secundària de tot Catalunya i es repetirà cada curs. A més, a partir de l’any vinent, s’introduiran descomptes per a la compra de productes menstruals sostenibles i reutilitzables; i per facilitar l’ús de la copa menstrual, s’adaptaran i senyalitzaran els lavabos en els equipaments i espais de treball públics, inclosos els centres educatius.

D’altra banda, s’impulsaran diverses campanyes de sensibilització, dirigides tant al públic general com a segments concrets. L’educació menstrual s’inclourà en el currículum pedagògic de l’educació sexual per a alumnat de primària, de secundària i d’educació especial, i en tallers adreçats a les famílies. També es realitzaran tallers sobre educació menstrual i climateri en centres de formació de persones adultes, de justícia juvenil i penitenciaris, hospitalaris, equipaments juvenils, espais de lleure educatiu, equipaments cívics, serveis d’atenció a les dones en situació de violència masclista o serveis d’atenció a les persones LGBTI+.

Finalment, un altre aspecte és l’aposta per la salut laboral amb perspectiva de gènere, que inclou accions tant en l’àmbit de l’administració de la Generalitat com en el conjunt del sector privat mitjançant la concertació social. El pla fixa continuar treballant per estendre a totes les treballadores mesures de flexibilitat horària per menstruació o climateri amb afectació a la salut. També preveu adequar els diferents espais de treball segons les necessitats específiques de les treballadores que estiguin vivint el climateri com és el cas de la temperatura i la ventilació d’espais.

Declaració institucional del 8-M

Paral·lelament, el Govern ha aprovat la declaració institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que aquest any reivindica la normalitat de ser feminista. El text recull tot un seguit de situacions quotidianes que formen part dels diversos posicionaments de les lluites feministes, com la defensa de la igualtat salarial, el reconèixer que hi ha diversos tipus de famílies, estar en contra que s'imposin cànons de bellesa irreals o pensar que els productes menstruals haurien de ser gratuïts.

El document comença citant l'activista Simone de Beauvoir i adapta la seva famosa frase "no naixem dones, arribem a ser-ho" per subratllar la idea que no es neix feminista, sinó que les persones s’hi tornen perquè “es neguem a acceptar com a normals les desigualtats, les discriminacions i les violències” que condicionen la vida de totes les dones.

Sobre la jornada de demà, la consellera ha recordat que “no es tracta d’un dia de festa” sinó que té un caràcter "reivindicatiu" i ha subratllat la importància de garantir el dret de vaga en els diferents àmbits. En el seu cas, ha assegurat que no tindrà agenda pública i que l’únic acte en el qual participarà serà la manifestació de la tarda, juntament amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Arxivada la investigació de la multinacional de roba

Preguntada per l’estat de la investigació que el Govern va obrir fa un any en referència a una cadena multinacional de moda que opera a Catalunya i que només té les talles petites (XS i S), Verge ha explicat que es va obrir un procediment per una possible conducta infractora, que s’ha resolt amb finalment amb l’arxiu de l’expedient. “No s’ha pogut trobar una referència obligatòria pel que fa a les mides de les talles. Aquí hi ha una normativa europea del tallatge, però en l’apartat de l’estandardització és només una recomanació, això ens ha impedit sancionar aquesta absència de talles, o el fet que fossin més petites”, ha detallat.