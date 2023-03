El conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat aquest dijous que ampliarà els CAP de l'Escala, Palafrugell i Torroella de Montgrí. A més, també construirà un consultori local a Begur que hauria d'entrar en funcionament el 2024.

El CAP Moisès Broggi de l'Escala es licitarà properament i els pressupostos ja inclouen una partida d'1 milió d'euros de construcció i 250.000 més per equipar el centre. Suposarà una ampliació de 450 m2 en un solar cedit per l'ajuntament a tocar de l'equipament actual. En aquest espai hi haurà dues plantes i una base d'ambulàncies del SEM. A més es construiran instal·lacions per a l'atenció continuada i urgent, dormitoris per als metges de guàrdia i sales de descans pel personal. Quan s'acabin les obres, es reformarà l'edifici actual per guanyar més espai de consultes arran de la reubicació d'alguns serveis a les noves instal·lacions.

L'ampliació de Palafrugell suposarà una inversió de 4,8 milions d'euros i es preveu licitar la redacció del projecte aviat. Per la seva banda, les obres del CAP de Torroella de Montgrí costaran 3 milions. El conseller considera que les millores en aquests equipaments permetran fer un salt qualitatiu en l'atenció sanitària de la població d'aquesta zona empordanesa.

El CAP de Palafrugell es va obrir el 1997 i es va reformar el 2006. Ara, es preveu ampliar amb 12 consultes noves (de medicina, infermeria i d'altres polivalents), una àrea de rehabilitació i una ampliació de l'àrea d'atenció continuada. A més, també s'adequarà una part de l'edifici actual. Els pressupostos del Govern d'aquest 2023 ja contemplen una partida per a la redacció del projecte i el conseller ha anunciat que aviat es licitarà.

En el cas del Centre d'Atenció Primària de Torroella de Montgrí, el projecte consistirà en construir en un solar que cedirà l'ajuntament al costat d'on ara hi ha l'equipament actual. En aquest espai s'hi aixecarà un edifici de dues plantes de 1.170 m2 en total. Això suposarà que el CAP incorpori tretze consultes noves, sales de treball i una base d'ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A la planta baixa hi haurà tots els espais dedicats a l'atenció assistencial i el primer pis es destinarà a espais de treball, àrea de personal i una sala d'educació sanitària.