Des de l'Hospital d'Askern, a Doncaster, Regne Unit, van voler felicitar els pacients per les festes de Nadal per missatge de mòbil. Tot i això, les coses no van sortir com ells esperaven ja que van enviar un missatge calamitós que va espantar tothom.

El missatge tràgic que va arribar als mòbils dels clients de l'hospital va ser el següent: "Diagnòstic: càncer de pulmó agressiu amb metàstasi. Gràcies." Afortunadament, una hora després des de la direcció de l'hospital es van adonar i van enviar el següent missatge: "Si us plau, acceptin les nostres més sinceres disculpes pel missatge enviat anteriorment. Ha estat enviat per error. El missatge que hauríeu d'haver llegit era: Et desitgem un bon Nadal i feliç any nou" Tot i això, alguns clients de l'hospital esmentat es van esfondrar per les tràgiques notícies que havien rebut. Al final, durant una hora totes aquestes persones van rebre la notícia que es moririen pràcticament sense solució. Afortunadament, el destí els havia fet una broma de mal gust.