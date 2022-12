Les infeccions de transmissió sexual (ITS) s’han disparat en els darrers anys de forma global i les comarques gironines no en són una excepció. A més, tot i que han crescut de forma considerable en totes les franges d’edat, n’hi ha una que preocupa especialment als experts: la de 10 a 19 anys, que correspon principalment als adolescents.

El canvi més significatiu es va produir del 2017 al 2018, amb un augment de casos del 82,7%, ja que es va passar de 428 a 782 diagnòstics d’ITS a la Regió Sanitària de Girona. D’altra banda, la incidència de casos per cada 100.000 habitants va augmentar un 81,7%. A partir d’aquí, la incidència no va retrocedir sinó que va seguir creixent sense aturador.

El 2019, els casos ja van sobrepassar el miler (1.103), amb un increment del 41% respecte a l’any anterior. D’altra banda, amb l’arribada de la pandèmia, el 2020, es va produir una davallada dràstica d’infeccions registrades, ja que es van reduir a la meitat amb un total de 529.

Malgrat tot, aquell any tots els registres de Salut estan esbiaixats, ja que hi va haver menys control sanitari perquè s’havia de prioritzar l’atenció per la covid-19 i, d’altra banda, el confinament va frenar el contagi de moltes infeccions. Prova d’això és que les ITS es van més que duplicar el 2021 i es va retornar a registres similars als d’abans de la pandèmia. Enguany, hi ha dades dels tres primers trimestres i la incidència ja és de 144 casos per cada 100.000 habitants, un 12% més que l’any passat.

Cal tenir present, que el registre de la xarxa epidemiològica de Girona va incorporar l’Alt Maresme el 2021, és per això que es va produir un repunt de casos, per això cal fixar-se en la incidència, que és la dada de persones infectades per cada 100.000 habitants, per tal de tenir un retrat més exhaustiu de la realitat global a la Regió Sanitària de Girona.

Núria Bes, cap del Servei de Vigilància Epidemiològica de la Regió Sanitària de Girona, explica que les ITS són una epidèmia «global» i aquest increment dels últims anys s’ha produït arreu. De fet, l’erradicació d’aquestes infeccions entra dins dels objectius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i per això des de cada país s’estan duent a terme mesures per intentar contenir-les.

La major facilitat per a mantenir relacions sexuals amb la irrupció de noves aplicacions i l’increment de les pràctiques de risc, moltes de les quals inclouen drogues, són alguns dels motius que han portat a aquest creixement. El cap del Servei de Promoció de la Salut de Girona, Carles Mundet, afegeix que hi ha més sistemes de detecció per part de Salut i això també influeix a l’hora de detectar nous casos. «A part de les ITS, un dels temes que preocupen més i que cada vegada tractem més és l’embaràs de no desitjat», concreta i afegeix que «impulsem un pla d’acció específic per lluitar contra les ITS i el VIH i ens hem fixat una sèrie d’objectius». Una de les mesures més recents de Salut ha sigut la implementació de la vacuna contra el papil·loma humà també en nois, a part de les noies. «Tenim una cobertura de vacunació d’entre el 80 i 90% en les noies i som optimistes en els nois», manifesta Mundet.

De fet, un dels col·lectius diana en qui s’ha d’incidir la importància de la prevenció és la població jove. «El més preocupant de les dades és l’increment de les ITS en adolescents», lamenten Bes i Mundet. Tot i que la franja d’edat de 20 a 29 anys és on hi ha més incidència amb un augment del 60% de casos des del 2017, en el cas de les infeccions en la població de 10 a 19 anys han passat de ser pràcticament nul·les a tenir una forta presència. «El 2018 vam detectar només tres casos i, de moment, ja n’hi ha 171 en els registres d’enguany», matisa Bes. El 13% de totes les infeccions es detecten en aquesta franja poblacional.

Inici en les relacions sexuals

«Les relacions sexuals cada vegada s’inicien abans, l’edat mitjana a Catalunya ja és de 13,8 anys i, com és lògic, hi ha molt poc coneixement i arriba massa informació d’Internet», detalla Mundet. El cap de Promoció de la Salut lamenta que, segons enquestes, la informació sobre sexe arriba per part de les amistats en un 35% de casos; d’Internet en un 19% de casos i de les famílies, en un 19%. «Com que la sexualitat cada vegada comença abans, també cal treballar-la abans, costa parlar-ne i és difícil, però les famílies també s’han d’esforçar; segons l’enquesta, admeten que les famílies no parlen de sexe en un 35% de casos», exposa el cap de Promoció de la Salut.

Des del Departament, promouen el programa «Salut i escola» que, fins ara s’aplicava a l’educació secundària però està previst que també es comenci a primària. Segons resultats del curs passat a Girona, l’11% de totes les consultes per part d’estudiants d’institut van ser sobre sexualitat i efectivitat. En primer lloc, hi va haver el benestar emocional i, en segon lloc, l’alimentació. A més hi va haver més noies que s’hi van adreçar.

Finalment, Mundet admet que «és cert que ens falta arribar a més joves però tenim eines i el que cal és posar fil a l’agulla, amb la importància de remarcar la necessitat d’una educació més inclusiva, diversa i real per tal que els joves no hagin de recórrer a Internet per trobar les respostes que necessiten».

La clamídia despunta

La infecció per clamídia continua sent la més prevalent. Causada pel bacteri Chlamydia trachomatis, és la més comuna entre els joves de menys de 25 anys. La infecció afecta els òrgans genitals, el recte i, menys freqüentment, la gola. Molt sovint la infecció genital per clamídia és asimptomàtica i, si no es diagnostica i es tracta a temps, pot progressar i causar problemes de salut greus a curt i a llarg termini. L’augment més destacat es va produir entre el 2018 i 2029, any en què va arribar al pic. Després de la davallada del 2020 i 2021, enguany torna a créixer amb una incidència actual de 94 casos per cada 100.000 habitants.

Seguidament, la gonocòccia, coneguda també com a gonorrea, és causada pel bacteri Neisseria gonorrhoeae. Aquest pot créixer i multiplicar-se amb facilitat a les zones humides del cos humà com l’aparell genital i urinari de l’home (uretra) o de la dona (coll uterí, úter, trompes), la boca, la faringe i l’anus. Sovint aquests tipus d’infeccions són asimptomàtiques i, si no es tracten a temps, poden progressar i causar problemes de salut greus.

La incidència és molt menor que la infecció per clamídia però està augmentant de la mateixa manera en homes i dones. Finalment, la sífilis va a la baixa i la resta d’infeccions com el limfogranuloma veneri i les causades pel VIH, entre d’altres, tenen una presència més aviat testimonial.Respecte al sexe, les infeccions afecten més homes que dones. En el cas dels homes, hi ha un 32% més de casos que l’any passat, mentre que les dones es mantenen més estables. «Els homes tenen més conducta de risc, és per això que prenem mesures com la vacuna del papil·loma humà, que segur que influirà en una millora», matisa Bes.

Finalment, conclou que «tot i que hi ha una millora en la notificació d’infeccions, encara hi ha camí per recórrer; per exemple és complicat l’estudi de contactes perquè encara hi ha molta estigmatització i prejudicis i molts afectats d’infeccions són asimptomàtics».