La xarxa de vigilància ha detectat una nova variant d'òmicron en aigües residuals de Catalunya però cap cas clínic, segons ha explicat a RAC1 la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Es tracta d'una variació sobre la BA.5 anomenada BQ1, que seria més transmissible però sense revestir més gravetat. Tot i la seva presència en aigües residuals, Cabezas ha insistit que no s'ha detectat encara cap cas i que a vegades això no passa. Sobre la situació general de la covid-19, veu "probable" que arribi una nova onada però sense repercussió assistencial. I és que Cabezas ha destacat que les taxes de vacunació són més altes a Catalunya que en altres països europeus i també hi ha immunitat per contagis més recents.

La doctora ha reconegut que hi ha una tendència a l'increment però ha asseverat que la situació està "molt mantinguda" i en nivells baixos. Ha explicat que es mantenen les reunions amb altres departaments, mensuals, per fer seguiment de la situació i que, en cas que es decidís baixar de la situació de prealerta aquestes reunions no s'haurien de fer. Mantenir-se sense restriccions Cabezas ha explicat que a Catalunya encara es mantenen les temperatures estivals i que això està afavorint també a una transmissió més baixa que en altres indrets. Tot i això, ha dit que les temperatures aniran baixant i hi haurà cada cop més activitat en espais tancats, que poden contribuir a una major propagació. L'objectiu però és contenir aquesta pujada "al màxim" sense restriccions i per això s'insisteix també amb la crida a la vacunació amb la segona dosi de record a partir dels 60 anys i per a persones vulnerables. Fins ara, s'han posat 215.449 d'aquestes vacunes, especialment a persones majors de 80 anys i d'entorns residencials. A la pràctica la vacunació per als majors de 60 anys s'iniciarà la setmana vinent. Pel que fa al debat de la mascareta al transport públic, la secretària ha dit que l'entrada del fred "no és el moment més idoni" per treure-la. Ha defensat que la mascareta només és obligatòria en entorns molt delimitats –transport públic i entorns mèdics-. "Tampoc costa tant", ha manifestat. Tot i això, ha reconegut que la realitat en transports com el metro és molt diferent i ha insistit que té "importància" fer ús d'aquest element de protecció en aquests contextos.