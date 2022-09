Un estudi ha conclòs que una de cada tres persones que es va infectar de covid-19 i no s'havia vacunat no té anticossos detectables un any després de la infecció. La investigació l'han coliderat l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP), amb el suport de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu. L'estudi prospectiu de seroprevalença subratlla la necessitat de vacunar-se malgrat haver-se infectat i confirma que la immunitat híbrida (vacunació més infecció) és major i més duradora. També apunta que el tipus de vacuna, l'edat i la salut mental són factors associats al nivell d'anticossos. La investigació ha estat publicada a la revista 'BMC Medicine'.

Fins ara la majoria d'estudis serològics després de la vacunació s'havien fet en grups específics com personal sanitari i no distingien entre persones amb o sense infecció prèvia, o no tenien dades clíniques immunològiques sobre la infecció.

En aquest estudi, l'equip investigador va fer un segon mesurament en una cohort poblacional de Catalunya, COVICAT-GCAT, sis mesos després de l'inici de la vacunació. El primer mesurament es va fer just després del primer confinament. L'objectiu era fer un seguiment del nivell i tipus d'anticossos enfront cinc antígens virals: la proteïna Spike sencera, el domini d'unió al receptor RBD, el fragment S2, la proteïna Nucleocàpside (N) sencera o el fragment terminal d'N. També van fer servir informació obtinguda d'un qüestionari i de registres de salut per a identificar factors que potencialment determinen la magnitud i durada de la resposta en persones no vacunades, vacunades o vacunades i infectades. Es van incloure 1.076 persones d'entre 43 i 72 anys.

Els resultats mostren que en el 36% de persones infectades però no vacunades ja no es detecten anticossos un any després de la infecció. Això passa especialment en persones majors de 60 anys i fumadores.

En les persones amb infecció prèvia, la vacunació induïa a nivells d'anticossos considerablement majors que en persones sense aquesta infecció. Aquests nivells estan fortament associats amb la magnitud de resposta durant la infecció. La primera autora de l'estudi juntament amb Gemma Moncunill, Marianna Karachaliou, destaca la importància de vacunar les persones encara que s'hagin infectat prèviament i afegeix que les dades confirmen que la immunitat híbrida és superior i més duradora. Això significa, segons la investigadora, que les persones vacunades però que no han passat la infecció necessitarien un reforç abans que les que sí l'han passat.

D'altra banda, els resultats apunten que el factor més fortament associat al nivell d'anticossos és el tipus de vacuna. La de Moderna va ser la que més anticossos va generar. A més, també semblen influir altres factors com ser major de 60 anys o patir una malaltia mental, grups amb menors nivells d'anticossos després de la vacunació.

La investigadora d'ISGlobal Carlota Dobaño ha afirmat que l'associació entre salut mental i resposta d'anticossos requereix major recerca, però afegeix que se sap que persones amb desordres com depressió, estrès crònic o esquizofrènia tenen una menor resposta a la vacunació en general.

Entre les persones vacunades, només un 2,1% no presentava anticossos en el moment de l'anàlisi i aproximadament l'1% havia tingut una infecció post-vacunació. Els investigadors apunten però que l'estudi es va fer abans que la variant òmicron es convertís en la dominant.