Els trasplantaments a Girona recuperen el ritme d’abans de la Covid

L’activitat de donació i trasplantament d’òrgans i teixits a Catalunya segueix augmentant a bon ritme aquest 2022. I és que, després dels estralls de la pandèmia de la covid-19, la bona dinàmica es comença a imposar de nou amb uns nivells d’activitat que recorden més els del 2019 que els dos darrers anys, segons constaten des del Departament de Salut.

Aquesta tendència també s’està copsant a la província de Girona, on en els quatre primers mesos d’aquest any, ja hi ha hagut 31 gironins que han rebut un òrgan, 10 més que en el mateix període de l’any passat. Es tracta d’un 48% més. El ronyó continua sent l’òrgan més sol·licitat del qual ja s’han fet 19 trasplantaments, 7 més que l’any passat. Seguidament, n’hi ha hagut 6 d’hepàtics, 1 més que el 2021; 4 de cardíacs, 3 més; i 1 de pancreàtic, mentre que l’any passat no n’hi va haver cap. D’altra banda, de moment l’únic òrgan que ha baixat pel que fa a trasplantaments és el de pulmó, que ha passat de 3 a 2.

En el cas de Catalunya, els trasplantaments també han augmentat tot i que no ha sigut de forma tan accentuada. El creixement ha sigut d’un 10,4% en els primers quatre mesos de l’any (413) en comparació a l’any anterior (374). Segons Jaume Tort, director de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), «si es manté aquesta activitat, i tot indica que el mes de maig el tancarem amb més de 100 nous trasplantaments, podríem acabar l’any relativament a prop d’aquells resultats històrics de l’any 2019».

Per tipus d’òrgan, s’observa un augment dels trasplantaments renals (13,1%), dels pulmonars (34,5%) i dels pancreàtics (50,0%), mentre que baixen els hepàtics (-5) i els cardíacs (-1).

«Els resultats són molt positius i esperançadors, però seguim necessitant la confiança de la societat en el sistema de trasplantaments per donar resposta a totes les persones que estan esperant la seva oportunitat», conclou Jaume Tort. A 30 d’abril de 2022, 1.215 persones segueixen esperant un òrgan a Catalunya.

Més disposats a donar

Una altra dada significativa és que el 87% de les famílies han donat, al llarg d’aquest 2022, el consentiment a la donació dels òrgans i teixits d’un familiar difunt durant l’entrevista familiar. «Una notícia molt positiva que explica, en part, l’augment del nombre de donants. La situació actual als centres, sense restriccions a causa de la pandèmia, permet un tracte normalitzat amb pacients i familiars i facilita la creació dels espais de confiança tan necessaris a l’hora de plantejar la donació», comenta el director de l’OCATT.

Des de l’1 de gener fins el 30 d’abril de 2022, els hospitals catalans han gestionat 111 donants cadàver reals, que representen un 8,8% més que el mateix període de l’any passat (102). «Una xifra que, si es manté fins a finals d’any, ens permetria superar de nou els 40 donants per milió de població», contextualitza Jaume Tort, director de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).

Una donació es comporta de manera molt diferent segons el tipus de donant. Mentre la mort encefàlica (cerebral) disminueix un 23% (49 vs. 64), la mort en asistòlia (cardíaca) augmenta un 63% (62 vs. 38) respecte a l’any passat. «La donació en asistòlia controlada ha estat molt afectada per les restriccions hospitalàries a causa de la covid-19 i ara, en una situació més normalitzada, ha recuperat la seva activitat», explica Tort.

La donació de viu segueix a l’alça i en aquests primers mesos de l’any 2022, 52 persones han donat en vida un ronyó, 13 més (33,3%) que a finals d’abril de l’any passat. En conjunt, els hospitals catalans realitzen el 40-45% dels trasplantaments renals de donant viu de tot l’Estat.

Pel que fa a la donació de teixits durant aquests primers mesos de 2022, també ha augmentat de manera considerable respecte el mateix període de l’any anterior, tant en nombre de donants cadàver gestionats (16,6%; 596 vs. 511) com en teixits obtinguts (14,0%; 915 vs. 803).

Des de l’OCATT i el Sistema de Salut de Catalunya volen destacar la generositat i la solidaritat dels donants i de les seves famílies. Igualment, reconeixen la feina i el compromís de tots els professionals sanitaris i no sanitaris vinculats al procés de donació i trasplantament. Recorden que fer-se donant és tan senzill com decidir la teva voluntat de ser-ho.