Amb el lema Activa’t amb la natura a l’Escala, s’ha posat en marxa una activitat de promoció de la salut a través de l’exercici físic en entorns naturals, per a la qual és necessari formar un grup de persones interessada a participar-hi. És una proposta gratuïta, que impulsen el Dipsalut, Somnatura, la Xarxa per a la Conservació de la Natura, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la Fundació Salut Empordà, Urban Salut i l’Ajuntament de l’Escala, amb la finalitat d’elaborar un estudi per avaluar els beneficis de la natura en la salut i el benestar.

La crida a la participació es fa a persones entre 40 i 70 anys aproximadament i s’han programat vint sessions de dues hores d’exercici físic, en què s’inclouen la marxa nòrdica i les caminades, amb relaxació guiada, exploració sensorial i descoberta naturalista. A l’estiu, l’activitat quedarà pausada i es reprendrà al setembre. Totes les sessions es fan al voltant del municipi de l’Escala, un cop a la setmana. El programa vol promoure la salut a través de l’exercici a l’aire lliure en entorns naturals i les activitats es basen en les 5 vies cap al benestar a través de la natura, de Healthy Parks Healthy People. «Les cinc vies són: activa’t, adona-te’n, connecta, aprèn i implica-t’hi, perquè la salut de les persones i la salut de la natura estan íntimament vinculades», exposen els impulsors de la iniciativa, i s’adrecen a aquelles persones que es vulguin sumar a l’estudi per dir-los que contribuiran a crear coneixement: «S’avaluarà l’impacte del programa sobre la salut i el benestar mental i emocional de les persones participants».