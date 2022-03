Som éssers socials, i la pertinença a un grup i les relacions socials permeten el nostre desenvolupament cognitiu i emocional. Però hi ha casos en què l'aïllament i la solitud són predominants. Parlem de dos tipus de conceptes diferents, l'aïllament social objectiu, caracteritzat per una manca total d'interaccions socials, i la percepció subjectiva d'aïllament, la soledat, que genera angoixa. Tant l'aïllament com la solitud estan relacionats amb l'aparició de l'esquizofrènia. A aquesta conclusió arriben els investigadors de grup del CIBER de Salut Mental (CIBERSAM) a l'Institut de Psiquiatria i Salut Mental de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón. A l'estudi que han realitzat, publicat a la prestigiosa revista Nature Communications, ha identificat aquest enllaç per primera vegada a través d'estudis genètics.

Tal com s'explica al portal Buscandorespuestas.com, fins ara, les investigacions psiquiàtriques dutes a terme només havien associat la solitud i l'aïllament social objectiu amb altres trastorns mentals, en concret els símptomes depressius i depressió més gran. Però ara es fa un pas més. Els resultats d'aquest nou estudi suggereixen que hi ha un risc genètic compartit entre solitud i esquizofrènia. Això donaria suport a l'experiència subjectiva de l'aïllament social (solitud), que s'ha vist agreujat a causa de les restriccions de la pandèmia, inclòs el risc de desenvolupar psicosi. Els investigadors del CIBERSAM han utilitzat una mostra de 3.488 persones (1.927 amb esquizofrènia i 1.561 pacients sans) per demostrar la contribució genètica de la soledat i l'aïllament social al risc de patir esquizofrènia. Per això s'ha estudiat tant l'aïllament social objectiu (manca de relacions socials) com l'aïllament percebut (la solitud, un sentiment subjectiu d'angoixa associat a la manca de relacions significatives, independentment de la quantitat de contacte social). Tot i que les persones aïllades sovint se senten soles, l'aïllament no sempre es correlaciona amb sentiments de solitud, encara que tots dos són factors de risc per a l'aparició de trastorns mentals. Les dones tenen més risc Una altra de les conclusions a la qual han arribat els investigadors és que aquesta correlació entre solitud, aïllament i esquizofrènia és superior en les dones. Els experts apunten com a causa que es constata «un impacte potencialment més gran de la soledat i l'aïllament social objectiu en els resultats psiquiàtrics en dones que en homes». Això es podria deure «a una percepció més negativa de la privació social en les dones en relació amb el seu paper en la societat moderna i un efecte protector més gran d'una xarxa social enriquida en homes». A més, segons les dades que aporten els investigadors, «entre els pacients amb esquizofrènia s'ha descrit que la solitud és més freqüent en dones que en homes». En aquest sentit, segons explica el director del treball, Javier González Peñas, «subdividim el risc genètic que predisposa a esquizofrènia en funció del seu efecte en la soledat i l'aïllament, trobant que el risc genètic que era comú tant a esquizofrènia com a solitud i aïllament era més gran en dones que en homes. A més, aquest risc genètic comú correlaciona amb depressió, ansietat, trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, dependència de l'alcohol i autisme». Intervencions socials per prevenir Segons indica el primer signant del treball, Álvaro Andreu Bernabéu, «els nostres resultats indiquen que aquest risc genètic compartit entre esquizofrènia i solitud ens podria ajudar a entendre les relacions genètiques entre l'esquizofrènia i altres trastorns psiquiàtrics complexos com el trastorn bipolar, la depressió major o el trastorn obsessivocompulsiu». Per això, i tal com indica Celso Arango, que també ha participat activament en l'estudi, «aquestes troballes obren la possibilitat de desenvolupar intervencions davant de la soledat i l'aïllament per a la prevenció i millora de l'evolució clínica de trastorns d'espectre de l'esquizofrènia, sobretot després de les condicions d'aïllament social a què ens hem vist obligats per la pandèmia i el confinament».