Aquest dilluns, 14 de febrer, se celebra el Dia Europeu de la Salut Sexual, coincidint amb Sant Valentí, el Dia dels Enamorats. La salut sexual afecta al benestar físic, mental i social i, malgrat la seva importància, la sexualitat continua continua sent un tabú per a la majoria de les persones.

Amb motiu del Dia Europeu de la Salut Sexual, en Buscando Respuestas preguntem al Dr. Manuel Alonso, uròleg i expert de la Unitat d'Andrologia i Cirurgia Reconstructiva de ROC Clinic, sobre els mites més estesos sobre la sexualitat masculina.

Consells per a millorar i cuidar la salut sexual

El primer consell per als pacients de més de 50 anys és és que es realitzin revisions periòdiques i que parin esment als seus símptomes urinaris i sexuals. Quant als pacients joves, ressalta el Dr. Alonso, el més preocupant són les Malalties de Transmissió Sexual (MTS).

«Porten anys augmentant les consultes per MTS, sobretot, Virus del Papil·loma Humà (VPH), però ens sorprèn l'aparició de casos de gonorrea i sífilis», explica. «Això es deu al fet que moltes persones mantenen relacions sexuals sense protecció».

La principal causa de l'increment de casos d'aquesta mena de Malalties de Transmissió Sexual es deu a la «confiança en pensar que estan erradicades» i perquè el seu tractament és senzill «i en molts casos només basta una dosi d'antibiòtic».

El perfil de persones amb MTS és un noi amb una edat compresa entre 20 i 30 anys, i sense parella estable.

Disfunció erèctil: la ment juga un paper fonamental

A Espanya, segons un estudi de l'Associació Espanyola d'Andrologia, Medicina Sexual i Reproductiva, un 20% dels homes entre 25 i 70 anys del nostre país sofreix disfunció erèctil.

Una patologia que es produeix quan hi ha dificultats per a aconseguir o mantenir l'erecció i que forma part natural de l'envelliment.

«Gairebé el 100% dels homes de 80 o més anys tenen disfunció erèctil (en major o menor grau), perquè depèn de les artèries cavernoses. Al llarg de la vida aquestes artèries es van deteriorant», assenyala el doctor a Buscant Respostes.

Per comunitats autònomes, al capdavant amb major índex de casos de disfunció erèctil es troba Catalunya, País Basc i les Illes Balears. En contraposició, Extremadura. La dada més preocupant és que tan sols un 23% està diagnosticat.

A partir dels 40 anys, la disfunció erèctil se situaria en un 20%, que s'eleva al 70% a partir dels 60 anys. Per això, el doctor recomana acudir a un especialista davant el menor símptoma «perquè es poden prevenir i tractar».

El primer tractament és el diagnòstic precoç, encara que no sempre està relacionat amb altres malalties cardiovasculars. «Perquè funcioni el penis i l'erecció no es pot estar estressat», compte l'uròleg.

«Al no aconseguir bones ereccions, molts pacients pensen que no la tornaran a logar i es converteix en un cercle viciós».

Si el problema de la disfunció erèctil és orgànic, la primera línia de tractament és modificar els hàbits de vida, que juguen un paper fonamental en la sexualitat, no sols en la masculina, també en la femenina.

«Gairebé sempre solen ser persones fumadores, hipertenses, diabètiques… I sofreixen disfunció erèctil de manera precoç, amb 40 o 50 anys».

Què podem fer si tenim problemes d'erecció?

Després d'acudir a l'uròleg, serà l'especialista, després de l'examen mèdic, qui indiqui al pacient els passos a seguir. Si s'han modificat els hàbits, però no s'ha aconseguit unes ereccions satisfactòries, cal recórrer als fàrmacs.

S'utilitzen els inhibidors de fosfodiesterasa-5, que són medicaments tipus viagra i en el mercat ens trobem quatre. «La funció és dilatar les artèries perquè arribi més sang al penis, així es pot millor l'erecció i, sobretot, mantenir-la durant major temps».

Ejaculació precoç, es pot curar?

L'ejaculació precoç ocorre quan s'ejacula abans del desitjat. És un dels problemes sexuals més freqüents, ja que, d'acord amb diversos estudis, afecta a un de cada tres persones.

Igual que amb la disfunció erèctil, l'ejaculació també està influenciada per l'estrès. Es pot dividir en dos tipus:

Primària. El pacient la té de sempre, des de les seves primeres relacions sexuals.

Secundària. Apareix en algun moment de la vida i sol tenir components com l'ansietat o el canvi de parella,

L'únic tractament per a l'ejaculació precoç és la paroxetina, un fàrmac contra la depressió.

«La serotonina és una hormona que està relacionada amb els circuits d'ejaculació, i en ser antidepressiu, té un efecte positiu en els pacients augmentant el temps d'ejaculació».

Una altra opció són els anestèsics tòpics o l'ús de preservatius retardants (que, o bé són més gruixuts per a reduir la sensibilitat, o tenen components d'anestèsic local).

No obstant això, recalca el Dr. Alonso, hi ha tècniques que es poden realitzar a casa. Són les maniobres de sòl pelvià. Encara que, també recomana, recórrer a un psicòleg (solo o en parella) per a tractar l'ejaculació precoç. «Cal anar provant diverses teràpies, psicosexual, sensibilitat local i el tema hormonal com a antidepressius».

El penis, es pot trencar?

No, no és un mite, rasa l'especialista. «Els penis es trenquen». «Si està realitzant l'acte sexual i sona un espetec (acompanyat per una baixada de l'erecció), és símptoma de trencament».

Davant aquests casos, cal acudir immediatament a urgències. «El penis es comença a inflar, es posa morat, perquè si no es rep assistència mèdica podria afectar la disfunció erèctil sense tractament possible».

Es pot augmentar la grandària del penis?

Sí, es pot operar, encara que, aclareix, “els resultats no són bons”. «Hi ha algunes cirurgies que poden aconseguir allargar el penis a penes dos o tres centímetres». Per això, es pot recórrer a l'eliminació de greix en el pubis, la qual cosa dona una sensació visual de major grandària.

Un penis erecte per sota de 7 centímetres és considerat com a petit. La mitjana a Espanya es troba entre 13,5 o 14 centímetres.

«Per sobre de 7 centímetres només hi ha un 3% de pacients i per sobre de 18,5, un altre 3%».

D'altra banda, el càncer de penis és una patologia poc freqüent, amb una causa desconeguda, i que, segons el doctor, està influenciada per la mala higiene íntima. «Normalment, solen ser pacients majors que tenen dificultats per a dur a terme una bona higiene de la zona».

Les persones joves, en canvi, solen detectar de manera primerenca aquestes lesions que apareixen en el penis, ja que poden ser Malalties de Transmissió Sexual.

«Mai apareix de sobte, d'un dia per a un altre”, explica.

Quant al càncer de testicle, és recomanable l'exploració a la dutxa, en totes les edats. «Moltes vegades és un quist, però no cal esperar que el testicle aquest dur i gran per a acudir al metge».

Els símptomes, per tant, són dolor, inflamació o nòduls en els testicles. Una imatge i una biòpsia són suficients per a saber si es tracta d'un càncer de testicle o una altra patologia.