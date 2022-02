Els finals i inicis d'any sempre són claus a l'hora de fer balanços i marcar reptes. Començar a fer exercici, posar-se a dieta... però probablement el compromís més habitual en aquestes dates és el de deixar de fumar.

Segons les dades del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, unes 69.000 persones moren anualment a Espanya per malalties relacionades amb el consum de tabac, com el càncer de pulmó, malalties cardiovasculars i malalties respiratòries.

I encara el 22% dels espanyols són fumadors habituals. En concret, la xifra de persones majors de 15 anys que fumen ascendeix a 8,6 milions de persones, enfront els 20 milions de no fumadors.

Deixar de fumar no és fàcil, però es pot fer

L'objectiu de deixar de fumar no és igual de fàcil per a tots. El 5% dels subjectes que deixen de fumar ho fan sense ajuda, només amb la seva força de voluntat.

Però hi ha un percentatge molt alt, entre el 30 i el 40% dels fumadors, que només aconsegueixen deixar aquest mal hàbit amb l'ajuda de tractament farmacològic i suport psicològic.

Tot i que les mesures antitabac (prohibicions de fumar en determinats llocs, limitacions publicitàries, augment de preu dels paquets...) s'han anat incrementant en els últims anys, són molts el que necessiten una ajuda per a acabar amb l'addicció.

Totes aquestes dades, sumades a la crida realitzada per experts de tots els àmbits de la medicina sobre la necessitat d'eliminar el tabaquisme, van portar al fet que des de fa un any el Sistema Nacional de Salut financi la vareniclina i el bupropió.

Són dos tractaments farmacològics destinats a ajudar a deixar el tabac i que complementen els programes de deshabituació que es realitzen en els centres d'atenció primària.

En què consisteixen la vareniclina i el bupropió?

La prescripció d'aquests fàrmacs es realitzarà a pacients inclosos en programes de suport individual o grupal per a deixar de fumar, que fumin més de 10 cigarrets al dia i tinguin un alt nivell de dependència.

La vareniclina és un agonista parcial del receptor nicotínic d'acetilcolina, en altres paraules, redueix els efectes agradables que la nicotina produeix en el cervell . Perquè la nicotina, principal component del tabac, és una molècula molt petita que arriba al cervell en tan sols 7 segons. Allí, estimula l'alliberament de substàncies relacionades amb la percepció de recompensa i satisfacció.

és un agonista parcial del receptor nicotínic d'acetilcolina, en altres paraules, . Perquè la nicotina, principal component del tabac, és una molècula molt petita que arriba al cervell en tan sols 7 segons. Allí, estimula l'alliberament de substàncies relacionades amb la percepció de recompensa i satisfacció. El bupropió és un antidepressiu, que estimula la transmissió nerviosa i disminueix la síndrome d'abstinència que provoca deixar el tabac, la qual cosa comunament es coneix com a "mico".

En el cas del bupropió, el tractament consisteix a triar una data per a deixar de fumar després d'una o dues setmanes d'haver començat a prendre el fàrmac. El tractament complet dura entre 7 i 9 setmanes.

La manera d'administrar la vareniclina és molt similar. S'inicia una o dues setmanes abans de deixar de fumar i es va augmentant la dosi a prendre fins a concloure a les 12 setmanes.

Els dos són remeis realment eficaços, i haurà de ser el metge qui decideixi quin és el millor tractament en cada cas.

I els altres remeis de farmàcia, com s'usen?

A més d'aquestes opcions de deshabituació que han de ser prescrites per un professional, disposem en la farmàcia de productes que contenen nicotina en forma de pegats , xiclets i comprimits per a xuclar.

Aquests fàrmacs aporten nicotina, la qual cosa fa que tingui menys necessitat física de fumar.

Les recomanacions d'ús dels pegats de nicotina és col·locar-los res més aixecar-se en una zona del cos on no hi hagi pèl, i cada dia en un lloc diferent.

És possible dutxar-se amb ells i si cauen es poden substituir per un altre.

Els comprimits que es xuclen solen prendre's un cada hora o dues hores. És convenient retenir-ho a la boca enganxat a la galta amb la finalitat que duri uns 30 minuts, i no s'ha de menjar ni beure mentre ho tenim en la boca, ni tampoc 15 minuts abans de prendre el comprimit.

En el cas dels xiclets, la quantitat màxima que es pot prendre són 25 xiclets al dia, si són de 2 mg, o 15 xiclets al dia si són de 4 mg. I cal prendre'l quan es tinguin ganes de fumar.

Com amb els comprimits, el xiclet ha de romandre en la boca 30 minuts i no es pot menjar ni beure 15 minuts abans de prendre-ho, ni durant la masticació.

I una cosa important: no hem de fumar si recorrem a comprimits, pegats o xiclets.