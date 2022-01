La incidència de la covid-19 a centres residencials, quant a nombre d’afectacions per casos positius, s’ha disparat. Ho posen de manifest tant les dades generals com les concretes de la Regió Sanitària de Girona, segons l’informe que cada setmana facilita el departament de Drets Socials. En aquesta àrea, l’últim blanç mostra que pràcticament la meitat de centres tenen algun positiu de coronavirus (54 de 111) i que, d’aquests, pràcticament el 30% (33 en concret) es troben amb la qualificació vermella, això és, amb casos actius de covid-19, aparició de nous casos i brots en investigació. Les altres 21 estan classificades amb color taronja, és a dir, presenten casos positius però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència. I, per tant, a Girona en són 57 (el 51%) les que es troben en color verd, això és sense cap cas de covid-19.

A Catalunya, un total de 512 centres residencials de serveis socials tenen a dia d’avui algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, 396 residències de gent gran, 60 centres de persones amb discapacitat, 9 centres residencials de salut mental, i 47 centres del grup d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres. Hi ha 3.227 persones residents que són casos confirmats de covid-19 (el 5,4% del total). La gran majoria dels casos són asimptomàtics o amb simptomatologia lleu. Flexibilització en les visites D'altra banda, Drets Socials i Salut han flexibilitzat els protocols a aquests centres. Pel que fa a les visites i sortides en general, se’n podran fer a les residències vermelles, però només a les persones residents que estan en zona verda i als contactes estrets dels residents immunitzats, amb les mesures especificades anteriorment. Es manté la limitació a dos familiars per resident, així com el certificat covid o, en cas de no tenir-lo, caldrà fer un test d’antígens. Respecte als professionals que siguin casos confirmats amb malaltia lleu o asimptomàtica es podran reincorporar al lloc de treball després de set dies d’aïllament domiciliari si es fan una prova i surt negativa.