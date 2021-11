La campanya de vacunació contra la grip ha començat amb una novetat destacada: les persones que van rebre la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 i que tenen més de 70 anys poden rebre alhora la vacuna de la grip i la dosi de reforç contra la SARS-CoV2. L’objectiu d’aquesta doble vacunació és protegir al màxim els col·lectius més vulnerables davant una possible coinfecció. «La campanya va començar el passat 25 d’octubre amb molt bona acceptació. Des que vam iniciar la campanya, hem tingut molta demanda entre la gent gran» assenyala Anna Prada, adjunta de direcció del Cap Ernest Lluch de Figueres.

A Figueres són uns 2.000 usuaris els que conformen la població major de 70 anys i cada dia es vacunen entre 60 i 70 persones al CAP Ernest Lluch i cap a 90 persones al CAP Masdevall.

A la Regió Sanitària de Girona hi ha uns 78 espais annexos i externs als CAP per a la vacunació de la grip. A l’Alt Empordà en són vuit: a la Jonquera, els Porxos de Can Laporta; a Llançà, la Casa Marly ; a Vilafant, el Centre Cívic Les Forques; a Bàscara, un espai de l’Ajuntament; a L’Escala, la Sala Polivalent; a Roses, el mercat municipal; a Cadaqués, el teatre Art i Joia i, a Peralada, un mòdul annex al CAP.

La tercera dosi de reforç contra la Covid, fins ara, ja s’havia obert a les persones que viuen a les residències i a les immunodeprimides i, ara s’obre a la població general de més de 70 anys. La distribució de les vacunes antigripals als centres vacunals de la Regió Sanitària de Girona s’està fent de manera gradual s’allargarà fins al 25 de novembre. En total arribaran 142.970 dosis de vacunes tetravalents antigripals. A Catalunya s’administraran 1,5 milions de dosis.

L’objectiu és superar el 75% de vacunació en persones de més de 60 anys i en el personal sanitari i sociosanitari, així el 60% en dones embarassades i en persones amb afeccions de risc. Les persones que han de rebre la dosi de reforç de la Covid-19 poden vacunar-se alhora de la grip al braç contrari.

«Ens agradaria arribar al 100% de la població amb la vacuna de la Covid i incidir més en el col·lectiu de joves»

Segons Prada, el percentatge de vacunats de la Covid és encara baix. La cobertura entre els majors de 12 anys a l’Alt Empordà és d’un 78,4%. És d’un 90,01% entre la població de 80 anys o més. Entre la població de 70 a 79 anys és del 88,9% entre les persones de 66 a 69 anys del 86,8 i dels 60 als 65, d’un 85,3%. «Ens agradaria arribar al 100% de la població i incidir més en el col·lectiu de joves. Només un 65,7% de la població de 12 a 15 anys està vacunada amb la dosi complerta malgrat disposar d’un centre de vacunació massiva al Molí de l’Anguila i haver-se fet campanyes en diferents llocs, com el barri de la Marca de l’Ham i Sant Joan, a més d’una àmplia difusió a xarxes», manifesta Prada.

La campanya de la grip ha començat entre la gent gran, per grups d’edat i després continuarà entre la població de risc. Salut recorda que aquest any és important vacunar-se, de la grip sobretot, la població vulnerable i els seus contactes ,ja que en cas de coinfecció amb la Covid-19 el risc de mort es multiplica per dos.

La seva administració està indicada en el grup de persones de més de 60 anys, les que pateixen de diabetis, obesitat mòrbida, malaltia renal o hepàtica, anèmia, hemofília, immunosupressió, per patir un càncer actiu, per tenir una malaltia celíaca, per ser portador d’un implant coclear o estar a l’espera que el col·loquin, per tenir una fístula cefalorraquídia, una malaltia inflamatòria crònica i en el de les persones que tenen trastorns cognitius. També està indicat administrar-la a les dones embarassades. Dins els grups recomanats hi ha també el dels treballadors de centres sanitaris i sociosanitaris, els qui proporcionen cures a domicili com també a les persones que treballen en oficines de farmàcia o a les que ho fan en residències. Els convivents de persones que tenen una condició de salut, també es consideren un grup a vacunar.

Pel que fa als infants, està indicada la seva administració als nens d’entre 6 mesos i els 2 anys si tenen antecedents de prematuritat (naixement abans de les 32 setmanes de gestació). També és altament recomanable administrar-la a persones institucionalitzades, a les que treballen en centres d’internament i també a les forces de seguretat, als bombers i als professionals que treballen en serveis d’emergències.

Demanar cita prèvia a través de La Meva Salut

Totes les persones que formin part dels col·lectius de risc poden demanar cita a través del web de programació de visites o a través de La Meva Salut, a l’apartat Cita per administrar-se la vacuna de la grip. A més, com cada any, es podrà contactar directament amb el centre d’atenció primària corresponent i es fa vacunació a domicili a les persones que no es poden desplaçar. Les persones que han de rebre la dosi de reforç de la Covid-19 poden vacunar-se alhora de la grip al braç contrari. La doble vacunació està tenint molt bona acceptació. Josep Maria Caritg de 76 anys és un dels usuaris que ha sotmès a la doble vacunació, convençut de la necessitat de seguir les indicacions de Sanitat. La vacunació de la grip es fa de dilluns a divendres en horari de matí i tarda als CAP de Figueres. S’obre agenda cada setmana en funció de la disponibilitat de vacunes.