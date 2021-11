Cabanes, Ventalló, Llançà, Camallera i Figueres són els cinc municipis de la geografia altempordanesa on aquest mes de novembre s'han programat jornades solidàries de donació de sang. L'equip de voluntaris del Banc de Sang continua amb la tasca de desplegar les unitats d'extracció de sang per arribar a com més població millor. Preneu nota dels llocs, els dies i les hores on podeu anar a fer aquest gest altruïsta:

Dimarts, 2 de novembre

Cabanes, al Centre Social, de 18.00 a 21.00 hores.

Dilluns, 8 de novembre

Ventalló, al Pavelló Polivalent, de 18.00 a 21.00 hores.

Dijous, 18 de novembre

Llançà, a la Casa de Cultura, de 17.00 a 21.00 hores.

Dilluns, 22 de novembre

Camallera, a la Sala de l'Antic Cinema, de 18.00 a 21.00 hores.

Divendres, 26 de novembre

Figueres, a l'Escola Josep Pallach, de 17.30 a 21.00 hores.

Dissabte, 27 de novembre