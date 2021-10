El Festival Sent la Badia-tardor arribarà enguany a la tercera edició amb una programació pensada per aportar beneficis a la salut de les persones i proposar experiències transformadores a partir de les quals aprendre a viure millor. Els quatre municipis participants seran L'Escala-Empúries, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries-Emporiabrava i Roses i seran, durant el novembre, escenari d'activitats de relaxació i sensorials, propiciats per la bellesa del seu entorn natural.

El 7 de novembre la platja d’Empuriabrava serà escenari d’un Concert meditatiu : escoltar el so del mar juntament amb els bols tibetans, gong i cants harmònics propicia una sensació profunda de benestar.

El 13 i 14 de novembre és el torn de Sant Pere Pescador. Aquesta localitat acull dissabte 13 un Viatge Sonor : una sessió de musicoteràpia receptiva en el que s’està còmodament estirat/estirada mentre es rep els beneficis de la música i el so. L’escolta d’aquests sons i la bellesa de la música proporcionen una relaxació profunda que promou grans beneficis psicofísics.

El diumenge 14 és moment d’anar a l’aigua. S’ inicia l’activitat amb una sessió de Txi Kung per preparar els sentits i estar més receptius a l’hora d’endinsar-nos tot seguit al riu per viure l’experiència del caiac contemplatiu. La consciència de l’entorn en el que ens movem, el silenci i la carícia de les pales a l’aigua ens portarà a un estat de consciència del paisatge exterior i interior.

L’Escala-Empúries pren el torn el 20 i 21 de novembre. El dissabte 20 a la platja del Moll grec s’hi fa un Bany de Natura. Una sessió de meditació en un entorn privilegiat, en contacte directe amb l’entorn. Els sons del mar, la textura de la sorra, la brisa, el ritme de les onades,... la natura ens convida a un viatge de consciència plena que és molt beneficios per al benestar.

El diumenge 21 de novembre també a l’Escala hi ha una sessió de Músicoteràpia Holística. Un concert on es combina l’ús d’instruments d’orígen arcaic, instruments del món i d’altres amb gran quantitat d’harmònics i vibracions altament beneficioses per la salut que ens porta a un espai de retrobament amb el nostre món interior.

El darrer cap de setmana de novembre és el torn de Roses. El dissabte 27 de novembre la proposta consisteix en un Passeig conscient vora mar amb bany de tardor : una passejada lenta i tranquila on portem la nostra atenció a cada detall del camí i ens focalitzem en tot el que anem sentint. Una forma de rebaixar l’estrés i l’ansietat envoltants de la bellesa de la Badia de Roses i els seus elements Naturals. La passejada s’acaba amb un bany de tardor dins l’aigua fresca del mar.

Clou el festival una experiència de Winefulness. El diumenge 28 de novembre ens acomiadem del Festival Sent la Badia amb molt bon gust al paladar. Una sessió amb tècniques de banys de bosc i mindfulness a la natura dirigida a potenciar els sentits de l’olfacte i el gust, d’aquesta manera, podem sentir amb molta més profunditat la proposta de cada vi.

Una programació pensada per aportar beneficis a la salut de les persones, a proposar experiències transformadores a partir de les quals aprendre a viure millor.

Només cal inscripció prèvia al 972257331 / turisme@roses.cat i a cost zero.

La programació del festival s'ha presentat aquest dimarts 26 d'octubre, a Roses, en presència de les regidores de Turisme Montse Mindan (Roses), Xon Hugas (Castelló d'Empúries-Empuriabrava), Marta Rodeja (L'Escala-Empúries) i Sònia Ortega Roig (Sant Pere Pescador)