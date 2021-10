A partir d’aquest dilluns 25 d’octubre, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume de Figueres retira la limitació de visites i acompanyants als pacients. De dilluns a diumenge, de 12 a 20 hores, es permetrà l’entrada lliure sempre i quan hi hagi un màxim de tres persones per pacient de manera simultània. L’accés per al públic serà sense cita prèvia ni registre d’entrada. En el cas de l’Hospital de Figueres, a partir de dilluns s’amplia l’horari de les visites als ingressats. Les dues franges horàries passen a ser de dues hores: de 12 a 14 hores i de 17 a 19 hores, amb un sol visitant per franja i que no pot canviar durant les dues hores. A la planta maternoinfantil no hi ha cap variació ja que en aquestes habitacions ja es permet un acompanyant les 24 hores del dia, tot i no poder rebre visites.

Pel que fa a la resta d’activitats que es fan al sociosanitari, s’han anat recuperant totes progressivament (musicoteràpia, servei de perruqueria, psicomotricitat grupal, podologia, etc.) a excepció dels programes de voluntariat, que s’està treballant perquè puguin tornar el més aviat possible. En el cas de l’Hospital de dia del centre, ja fa setmanes que ha tornat al cent per cent d’aforament.

La Fundació Salut Empordà (FSE) aplicarà aquestes mesures a partir de la setmana que ve seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i atesa la situació epidemiològica actual, en què s’han relaxat moltes de les restriccions que hi havia. De totes maneres, es demana a visitants i acompanyants que quan siguin al Bernat Jaume o a l’hospital mantinguin les mesures de prevenció anticovid: ús de mascareta quirúrgica, rentat freqüent de mans i distància entre persones.

El 15 de juliol passat va fer un any que la Fundació Salut Empordà havia reprès les restriccions aplicades durant la primera onada de la pandèmia del coronavirus. El motiu va ser que a l’Alt Empordà s’estava produint una segona onada mentre la resta de Catalunya sortia del confinament. La majoria d’aquestes restriccions impulsades l’estiu del 2020 s’hauran mantingut als centres de la FSE fins aquest dilluns 25 d’octubre.

Altres serveis

De moment, la relaxació de les mesures només afecta al sociosanitari i als visitants dels pacients hospitalitzats. No es descarta poder fer més canvis en la resta de serveis i centres en les properes setmanes, si els casos de coronavirus segueixen la tendència a la baixa. Avui, els centres de la Fundació tenen tres pacients ingressats i tres professionals positius.

Així, es manté la limitació d’acompanyants a les Consultes Externes, al Servei d’Urgències i a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) de l’Hospital de Figueres, al CAP de l’Escala i els vuit consultoris locals de l’ABS l’Escala. Es fan excepcions en els casos de menors d’edat, persones dependents o quan l’equip assistencial així ho indiqui.

Pel que fa a la Unitat de Monitoratge (UMO) al Servei d’Urgències, continua amb una franja de visita, que és al matí, de 13 a 14 hores, i durant la qual es dona la informació mèdica.