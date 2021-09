Un vaixell noliejat per la Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona va salpar des del port de Roses diumenge passat amb un passatge format per metges i infermers de diversos establiments sanitaris de la Costa Brava i Girona i investigadors en biologia marina de diferents centres de recerca del territori. L’objectiu de la convocatòria ha estat avançar en l’estudi de la relació que existeix entre la millora dels pacients de càncer i la realització d’activitats relacionades amb el mar.

El mètode per avaluar científicament aquest augment de benestar en els pacients es basa en la utilització de rellotges intel·ligents per tal de mesurar-los la freqüència cardíaca, pressió arterial i qualitat del son. Es complementa amb qüestionaris de benestar emocional. Les dades obtingudes es comparen amb les d’un grup control que no du a terme activitats en el litoral.

En la sortida s’arribà a diverses conclusions com que els ecosistemes marins i les activitats recreatives a mar tenen un paper important en la promoció de la salut i del benestar de les persones a fi de poder identificar-los com a actius en salut dins la comunitat.

Aquesta promoció de la salut és un repte tant dels professionals sanitaris com d’altres sectors que poden recomanar les activitats en espais blaus, és a dir, prescriure la Recepte Blava. El diumenge 26, al Teatre de Roses, a les set de la tarda, es presentarà el resultat d’aquesta jornada de treball dins del projecte Recepta Blava E-Health. Beneficis de la pràctica d’activitats a mar i a la cosa per a persones que han patit un càncer, a càrrec d’investigadors de l’Institut Català de la Salut, Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Institut Català d’Oncologia, UdG, UAB i participants en el projecte.

La sessió es complementarà amb un debat sobre Els riscs ambientals dels megaparcs eòlics marins: l’exemple del Parc Tramuntana a Cap de Creus/Golf de Roses, a càrrec d’investigadors del CSIC, UdG i UB, i representants de la Generalitat de Catalunya, la Comissió d'Acció Climàtica del Parlament de Catalunya i l’Associació Stop al Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord. Cal inscripció prèvia.