L'Associació d'Infermeria de Catalunya demana no menystenir la síndrome postvacacional

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya demana no menystenir els símptomes de la síndrome postvacacional, perquè poden afectar la salut de les persones que la pateixen tot i no ser considerada una malaltia. Segons apunten en un comunicat, afecta el 65% dels treballadors i és més habitual en les dones. El 20% dels afectats es recupera en dos dies, però els 35% arrossega les molèsties durant dues setmanes, com ara malestar psicològic, preocupació, inseguretat, palpitacions, taquicàrdia, tremolor, mal de cap i molèsties digestives. Si els símptomes duren més de dues setmanes es poden convertir en trastorns d'ansietat o depressió. L'associació també recorda que la síndrome afecta la productivitat, i un 10% dels afectats acaben demanant la baixa laboral.

Des de l'entitat, recomanen a les infermeres de família màxima atenció aquests dies davant de consultes que puguin tenir un origen en la síndrome postvacacional, com ara trastorns físics, cardiovasculars, digestius, respiratoris o fins i tot dermatològics, com ara acne, psoriasi o èczema. En el cas de les dones, són més susceptibles a la síndrome per la "diversitat de funcions que fan un cop es torna a la vida rutinària", avisa l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.