Viure en blau

Caixes amb peix blau a punt de ser cuinat al port de l'Escala / Empordà

Ara fa unes setmanes vam presentar a l’Alfolí de la Sal de l’Escala la tercera edició del Viu en Blau, una campanya que ens fa molta il·lusió perquè segueix ampliant companys de viatge i segueix creixent, de forma conscient i racional, per posar en valor el peix blau i dinamitzar el sector del port de l’Escala.

La industria pesquera i saladora ressegueix la història del nostre poble des dels seus inicis. A la ciutat grega d’Empúries hi ha una factoria de salaons del segle I dC, el testimoni d’aquest tipus d’indústria més antic de Catalunya. En època moderna, les paraules que l’erudit Francisco de Zamora va deixar escrites en el seu diari de viatge del 1790 reflecteixen molt bé el pes que tenia l’anxova en la nostra economia: “En l’Escala se pesca y comercia mucho con la anchoa, los hombres ganan buenos jornales, no hay pobres. Hay Alfolí de la Sal y las mujeres son las que cuidan de la anchoa”.

Altres noticies de Martí Guinart

La tècnica de conservació de peix s’ha mantingut fins avui dia a casa nostra perquè estem situats en un lloc estratègic. Deia el patró major de la Confraria de pescadors de l’Escala a la presentació del Viu en Blau que al port de l’Escala, des de principis d’any s’hi han descarregat 345.000 kg de sardina i 166.000 kg d’anxova, demostrant que el port de l’Escala segueix essent un punt important de descàrrega de peix blau a la Costa Catalana.

El peix blau es pot consumir de moltes maneres, ja sigui en fresc, guisat, a la planxa, o bé en conserva, amb oli o salaó. Els mestres cuiners de la nostra costa han estat sempre els pescadors i les àvies, que han transmès els seus coneixements a un bon grapat de cuiners i cuineres professionals, alguns dels quals han volgut afegir-se a la campanya gastronòmica del Viu en Blau. Fins el 9 de juny podrem tastar en els seus restaurants fins a quin punt pot arribar a lluïr un producte com el peix blau, un aliment sa, nutritiu i econòmic.

"Els mestres cuiners de la nostra costa han estat sempre els pescadors i les àvies, que han transmès els seus coneixements a un bon grapat de cuiners i cuineres professionals"

Gràcies al suport del Grup d’Acció Local Pesquer de la Costa Brava vam iniciar, ara fa un parell d’anys, el projecte Viu en Blau. A la fira del peix blau, que vam estrenar l’any passat, la sardinada popular, la campanya gastronòmica, i a la maleta pedagògica, ara hi sumem el concurs de fotografies a plats de peix blau i el concurs de dibuix amb la complicitat de les escoles del municipi. Enguany també estrenyem llaços amb empreses escalenques com Emporarom, l’Espina Birra o Aigua acabada de fer, i col·laborem també amb productors de l’Alt i Baix Empordà. Una altra novetat important d’enguany és la cooperació amb el festival PortalBlau, que ens ajudarà a dinamitzar la Fira del Peix Blau del port amb l’espectacle que ens oferiràn els guanyadors del concurs de bandes del festival.

Tenim molt clar que el nostre poble necessita un sector pesquer viu per poder-se reconèixer a sí mateix. Per això propostes com aquesta son estratègiques per fer valdre l’ofici dels pescadors, generar col·laboracions entre actors econòmics del municipi, i impulsar el desenvolupament econòmic des de la perspectiva de l’economia blava i la sostenibilitat.

Volem agraïr a tothom que forma part del Viu en Blau la seva implicació, sobre tot a la Confraria de pescadors, a l’empresa Coach Gastronòmic i a les tècniques de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turística de l’Ajuntament, que estan fent una molt bona feina, seguint les dinàmiques que es van iniciar en legislatures anteriors.