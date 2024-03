Un filtre serveix per seleccionar el que es considera millor o més important. En aquest sentit, expliquen que, una vegada, un dels deixebles de Sòcrates s’hi va dirigir per explicar-li com s’havia comportat un amic seu. Sòcrates l’aturà i, abans de deixar-lo parlar, li preguntà: Abans de continuar digues, has passat el que m’has de dir pels tres filtres? És a dir, has mirat si és cert, bo i útil?

Davant la cara d’incomprensió del deixeble, Sòcrates afegí: d’acord, comencem pel primer. El que m’has de dir és cert? Deixeble: Bé, de fet no tinc la seguretat que sigui cert, sinó que algú m’ha dit que li havien dit... Sòcrates: doncs a veure el segon filtre. El que m’has de dir és una cosa bona? Deixeble: doncs més aviat no. Sòcrates: Doncs esperem que almenys, el que em vols explicar, sigui útil per a mi. Deixeble: doncs no, exactament útil no és. Llavors Sòcrates va concloure: doncs si el que em vols explicar no m’aporta cap certesa, ni cap bondat, ni em serveix per a res, val més que no m’ho expliquis, i és més, millor que ho oblidis. Davant d’aquestes sàvies reflexions podem preguntar-nos si acostumem a aplicar aquests tres filtres abans d’explicar alguna cosa. Quantes vegades escampem comentaris sense assegurar-nos que siguin certs? Quantes vegades aquests comentaris que escampem, a més a més de no ser certs, no són tampoc bons i molt sovint són maliciosos? Quantes vegades diem i fem comentaris que, sense ser certs ni bons, són completament inútils, que no serveixen per a res i que no ajuden a millorar ni les coses ni les relacions, sinó tot el contrari? La crítica moltes vegades es basa en suposicions i no en veritats. Tot i això, una crítica basada en una veritat hauria de superar els altres dos filtres, ser bona i útil, i de segur que no ho faria. Jaume Balmes, pensador català del segle XIX, va dir: «Pensar bé consisteix a conèixer la veritat, o a conduir l’enteniment pel camí que hi porta. La veritat és la realitat de les coses. Quan sabem com són, aquest saber ens acosta a la veritat. Al contrari, caiem en l’error».