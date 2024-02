Costa Brava, estiu de l’any 2030. Un empresari alemany, multimilionari pels seus negocis en el món de la intel·ligència artificial, contempla el paisatge empordanès des de dins la piscina d’una casa amb espectaculars vistes al mar. Unes hores més tard, la cambrera que ha servit els gintònics a l’alemany i als seus amics se’n torna cap al seu pis de Roses. La jornada ha estat llarga, però aquell vespre no es podrà dutxar. Hi ha restriccions d’aigua. I a la piscina de l’alemany no l’afecten? No. Té instal·lada una dessaladora particular que abasteix d’aigua la piscina i als quatre banys de la casa. Això pot semblar, i de fet és, una història inventada. Però, després que aquesta mateixa setmana hàgim conegut que els hotelers de Lloret de Mar compraran una dessaladora d’1,5 milions d’euros per omplir les piscines dels seus establiments, ningú ens assegura que la història de l’alemany i la cambrera no acabi sent realitat. La intenció és que el model es pugui «replicar a altres punts de la Costa Brava» va dir el representant dels hotelers lloretencs. Som-hi, doncs, una dessaladora per al sector turístic de la badia de Roses, una altra per als càmpings de Sant Pere Pescador, una més per al camp de golf de Peralada i una última perquè el centre logístic d’Amazon, al Far d’Empordà, no tingui restriccions d’aigua.

No és una crítica als hotelers. Han de buscar solucions per a la viabilitat dels seus negocis. Evitar acabar en escenaris, ara imaginaris i percebuts com a exagerats, com els de la desigualtat entre l'empresari alemany de la piscina i la seva cambrera que no es pot dutxar, és responsabilitat dels governs. Però de noves dessaladores, com la que s'havia plantejat mancomunada per a tots els pobles del golf de Roses, no se n'esperen a curt termini. Perquè són projectes que requereixen més temps. I la sequera requereix solucions immediates. Que, de moment, només sembla que les puguin aplicar els hotelers i, qui sap, si algun empresari alemany.