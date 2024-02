Tot i que aquesta setmana és dedicada a la disfressa i ja hem deixat la festa petita enrere, voldria parlar d’un dels esdeveniments lúdics més interessants del que portem d’any a Castelló d’Empúries, la recuperació del Playback. Des d’un primer moment, aquest espectacle inclòs a la Candelera ja es preveia exitós. Tant és així, que els organitzadors van haver de programar-ne dues sessions. Un cop vist, jo en destacaria dues coses interessants, la primera, i més important, és que aquest no era un acte programat directament pel pare Ajuntament. Tot i que hi va col·laborar, ho va organitzar la Comissió de Festes, i la segona és que hi havia, tant a dalt de l’escenari com a baix a platea, persones de totes les edats. Feia temps que no percebia aquesta sensació intergeneracional en una actuació en el municipi.

Qui no recorda l’espectacular posada en escena de la Montserrat Caballé i d’en Freddy Mercury, interpretant un dels himnes dedicats a les olimpíades de Barcelona 92 o les memorables actuacions de la Pantoja, la Trinca, els Pecos, en Miguel Bosé?... Qui no recorda la recreació d’instruments: unes guitarres desmesurades o la imitació d’una bateria elèctrica amb els tambors hexagonals? Qui no recorda aquelles grans coreografies o els vestits tallats i cosits a consciència? ... Doncs sí, els que ho vam viure ho recordem i els que no, ho van veure el dissabte 3 de febrer, projectat en una pantalla col·locada just al mig de l’escenari abans de començar les deu actuacions d’aquest nou Playback. Crec que rememorar amb una recopilació de fragments de vídeos d’aquells primers Playbacks, va ser tot un encert. Cal aplaudir des de la tasca dels presentadors, fins al darrer número que va aparèixer a l’escenari. Res d’envejar a aquells Playbacks passats que us deia anteriorment.

Diuen que aquest pròxim mes d’abril començaran les obres de remodelació de la Sala Municipal, per tant, podríem dir que el Playback ha estat la gran darrera activitat multitudinària que es va fer a la sala tal com l’hem coneguda en els darrers quaranta anys. Per acabar, voldria tenir un record ple d’enyorança per tot el que hem viscut a l’estimada Sala Municipal, però també cridar ben fort: «Llarga vida al Playback de Castelló!».