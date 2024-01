Si passeu prop del cortal Avinyó a tocar de mar, a la zona sud de l’actual Parc Natural dels Aiguamolls, veureu una petita ermita que mira cap a tramuntana. D’una sola nau i d’absis semicircular, a dreta i esquerra, és subjectada per dos contraforts. A la façana, la porta d’accés té forma adovellada i és coronada per una espadanya força prominent, avui sense campana. Aquesta és la capella dedicada a Sant Antoni dels Cortals. També és on el passat dimecres 17 de gener es va celebrar la popular missa dedicada al sant. Aquesta fou la primera activitat de la recentment instaurada Fira del camp a la taula de Castelló d'Empúries, una fira que engloba la popular festivitat de Sant Antoni Abat. Des de l’Ajuntament, es van programar un seguit d’activitats relacionades amb la pagesia: la fira agrícola, la festa de la sembra, el sopar de germanor, taules rodones i sardanes, entre altres.

Un dels actes que es van portar a terme diumenge va ser la benedicció d’animals i tractors. Precisament és aquí on vull arribar. Cal dir abans, però, que en aquesta ocasió els animals van brillar per la seva absència. Tenia entès que tradicionalment a Castelló els animals es beneïen per Sant Antoni i els tractors per Sant Isidre. Bé, en tot cas, cal destacar que ja documentat des del segle XVII existien a la vila dues confraries directament lligades a la gent del camp i dedicades a aquests dos sants, el del porquet i al llaurador. Per Sant Antoni es beneïen mules, matxos, eugues, cavalls i algun animal de menys volum. Amb els anys, aquesta tradició es va transformar i es va convertir en l’actual cavallada organitzada per la família Arnau. Per Sant Isidre, el 15 de maig, era costum fer desfilar per davant la Basílica: carros, tamborells, xarrets i tartanes... tots ells estirats per bestiar gros. En passar, igual que per Sant Antoni, el mossèn els anava ruixant amb aigua beneïda. També es passejava la figura del sant en processó pels carrers i les places de la vila. Amb el temps i amb la mecanització del camp, els animals foren substituïts pels tractors. Si l’objectiu de la benedicció dels animals és per a protegir-los de mals i caigudes, en el cas dels tractors potser els convindria més que els revisés un mecànic.