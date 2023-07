La Mostra del Vi és una cita consolidada des de fa molts anys. I, en aquest sentit, la gentada que es va passar per la Rambla de Figueres no és cap sorpresa. El sector del vi és molt important a l’Empordà i les xifres de 6.000 visitants i gairebé 4.000 tiquets ho tornen a demostrar. Però, més enllà de números i balanços econòmics, la millor notícia de la Mostra del Vi és la sensació d’una Figueres viva. D’una ciutat on la gent té ganes que hi passin coses. Aquest cop, la Mostra del Vi va coincidir amb el festival de dansa Figueres es mou. Però també amb els concerts de la revetlla de Sant Pere o, el dissabte, amb la festa del centenari del Grup Padrosa a Hostalets de Llers. Quatre cites amb vida, quatre activitats amb ambient i quatre bones excuses per acostar-se al centre el Figueres i a la seu de Can Padrosa.

La coincidència de diferents activitats els mateixos dies pot ser percebuda, per alguns, com una mena de «competència». Però la realitat demostra que és una percepció equivocada. La gent porta més gent. I Figueres necessita gent, moviment i vida. La ciutat i la societat figuerenca han de ser proactives. S’ha acabat el temps d’aixecar la persiana de la botiga i pensar que, com tenim un eix comercial amb molta tradició i el llegat de Salvador Dalí, la gent ja vindrà sola. O, encara pitjor, pensar amb els que venen «ja en tenim prou». Perquè deixaran de venir i, sense vida, els d’aquí marxaran a passar el dissabte a la tarda a un altre indret. Cal potenciar una Figueres dinàmica, amables i, sobretot, una Figueres on passin coses. De tota mena. Com més variades millor.

Figueres té problemes. I no pas pocs. Aquesta, que és una altra realitat innegable, no s’arreglarà repetint discursos catastròfics. Es podrà millorar treballant molt en camps com els serveis socials, l’incivisme, la neteja i, sobretot, en l’educació per crear futures generacions més cohesionades i menys desiguals. Però, mentrestant, Figueres no es pot permetre deixar de ser dinàmica econòmicament, activa culturalment i orgullosa d’ella mateixa. Una ciutat on no hi passin coses tindrà poc present i encara menys futur.