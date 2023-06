Quan es juguen finals de competicions esportives on participen equips rivals, en acabat, solem sentir l’esclat de petards. Els que no hem seguit l’esdeveniment no sabem mai si han estat llançats pels seguidors de l’equip guanyador o pels detractors del perdedor, encara que el seu club no hi hagi participat.

D’una manera o una altra, els estrèpits es fan palesos i trenquen el silenci, sovint als vespres. Però, d’un temps ençà, als habitants de Figueres i extraradi no ens cal que hi hagi competicions, ni guanyadors, ni perdedors, ja que cada vespre escoltem coets sense cap motiu aparent. És cert que estem en època d’esclats, que Sant Joan és la festa del foc, fogueres i petards i que n’hi ha que fan cua per comprar cebes, trons, piules, xiuladors, bombetes, volcans, sortidors, bengales, correcames, etc. També, que Sant Pere, patró major dels figuerencs, ha heretat aquesta tradició petardera i que aquesta setmana ens fem un fart de sentir explosions i traques a totes hores. Però, penso que fora convenient que, malgrat que les tradicions s’hagin de respectar i conservar, s’hauria de regular l’ús d’aquests artefactes pirotècnics la resta de l’any. De tothom és conegut que aquestes explosions espanten els animals, sobretot els gossos i gats, provocant-los tremolors i estrès i que, també, afecten les persones més sensibles, els autistes, nadons i molta gent gran. Tornem a entrar en contradiccions legislatives, ja que les lleis bé que regulen els nivells de decibels que una indústria pot emetre, a fi de no provocar trastorns auditius als veïns que l’envolten i preservar la tranquil·litat, àdhuc de protegit contra el maltractament als animals, especialment els domèstics. És per tot plegat, que a Figueres, quatre veïnes han engegat una campanya, anomenada «Soroll Off» per sensibilitzar la població i reclamar una regulació que freni l’ús dels petards. Cal ser coherents i conscienciar els ajuntaments amb la finalitat d’aconseguir una convivència cívica sense aquests trastorns innecessaris. Podem entendre que el foc és màgia i misteri, que els explosius han estat sempre una expressió de festa i tradició, però no cal que cada vespre, durant tot l’any, ens facin creure que s’ha jugat la final de Champions.