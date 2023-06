Incapaços de convèncer

Una de les sorpreses de la nit electoral va ser el resultat de Figueres. Jordi Masquef (Junts), que quatre anys abans havia guanyat sense majoria absoluta, en aquesta ocasió arrasava amb 13 dels 21 regidors. Una de les causes de l'ampli resultat ens trasllada al 2019 i al pacte de quatre partits que van deixar el guanyador de les eleccions a l'oposició. És a partir d'aquell moment en què s'ha d'analitzar el que ha passat a la capital de l'Alt Empordà. Possiblement, la ciutadania no va entendre l'acord entre ERC, PSC, Guanyem i Canviem Figueres i és natural que fos així perquè és difícil entendre aliances entre perdedors de les eleccions. La incomprensió és comprensible.

El que no ho és tant, és que els quatre partits, especialment republicans i socialistes, no hagin estat capaços en tot un mandat d'explicar als votants el perquè del pacte i convèncer-los que eren mereixedors de la confiança. Per aconseguir-ho, cal escoltar als veïns, copsar el que demanen, intentar solucionar els problemes i, si no és possible, explicar sense embuts, però especialment amb sinceritat, els perquès. Figueres no és una ciutat fàcil. Cap ho és, però la capital alt-empordanesa té unes arestes de difícil solució, que en alguns casos venen de molts anys enrere. La pilota ara és a la teulada de Masquef i està per veure si és capaç en aquest mandat de renovar l'àmplia confiança que li han donat els ciutadans i de fer allò que l'encara actual equip no ha sabut fer. Si és així, socialistes i republicans ho tindran complicat tornar a governar, encara que els dos caps de llista (Agnès Lladó i Pere Casellas) decideixin abandonar.