Continuem amb la rècula de personatges sovint ignorats o oblidats, ben identitaris, per altra banda, al nostre Empordà. Parlem ara d'Emmanuel Gibert, d'idees austriacistes, que va néixer a Peralada i fou rector de Garriguella el segle XVIII, coetani amb la guerra de Successió. Així es presentava aquest eclesiàstic: «Excelentíssim senyor, / si vol saber lo meu nom, / Manuel me diu tothom, / de Garriguella rector». Altres fragments d'aquest mateix text: «I si lo mal temps dura, / dono per sert / que posat en lo desert / patiré fam, / perquè no menjo ensiam / ni coses fredes, / de quan en quan menjo bledas / y vaig de cos»... «Del déu Baco lo liquor, / com sia de vinya vella / del terme de Garriguella / té gustosíssim sabor. / Més vuy en dia millor / és lo liquor d'un mallol / per un capellà que vol / en sa casa recullir-se, / per plorar i penedir-se / del temps que feu lo mussol»... «Perdoneu-me si só breu / y si voleu res de mi / me trobareu en camí / com un pelegrí romeu»... Finalment: «Amb lo seu superior / està mal lo dit domer / y, no tenint un diner, / se feu capellà major, / anant per aplegador / per Alfar i Campamàs, / amb un ruch i un sacàs, / aplegant per poder viure, / considerant com pot viure / qui no té per baix del nas»... La seva obra fou recollida en diversos manuscrits, al costat de la de Vicent Garcia, el dit Rector de Vallfogona.

Lídia Noguer i Sabà, la Lídia de Cadaqués, era peixatera i tenia a casa gent a dispesa. Molt bona cuinera deia la gent, a casa seva hi van fer estada Víctor Rahola, Pablo Picasso, Puig i Cadafalch i Eugeni d'Ors. La seva mare era coneguda com la Sabana i es deia que fou la darrera bruixa del seu poble. En aquell temps hi havia testimonis que atribuïen a la Lídia la facultat de convertir-se en gos, de viatjar a gran velocitat i, així mateix, de controlar els agents atmosfèrics. Es deia llavors que va morir d'un joc de garrotades que ventaren a la seva camisa, sense dur-la posada. Maridà amb Nando Costa, pescador que se suïcidà, embogit. Eugeni d'Ors passà una temporada a casa de la Lídia, el 1904. Quan l'escriptor publicà les seves Glosses, dedicades a Teresa la Ben Plantada, foren interpretades per la dona de Cadaqués com a dirigides a ella mateixa, que estava ben enamorada del poeta. En fer-se vella, i vist el seu estat llastimós, Anna Maria Dalí la va ingressar a l'Asil Gomis d'Agullana. Quan ja li havien tret tots els polls, la Lídia assegurava: –Estic neta com el lliri de la vall... Federico García Lorca, amic de Dalí i visitant de Cadaqués, va escriure d'ella: «La locura de la Lidia es una locura húmeda, suave, llena de gaviotas y langostas, una locura plástica».

En Teodoro Paronella i Buxeda, anomenat popularment en Doro, casat amb una dona que li deien la Noia, va haver de buscar feina fora de la Vall. «A la Vall de Santa Creu, a cada casa hi ha un hereu», es deia en aquell temps. En Doro tenia dotze germans i, en llevar-se al matí, de vegades s'havia de posar un sac per tapar-se les vergonyes, perquè només hi havia dotze calces a casa seva. En Doro duia sempre una boina, dins la qual guardava la petaca, el paper de fumar i un encenedor que ell en deia l'emprenyavents. La Noia el feia anar a la rega i la gent tot sovint li deia: «Doro, ets un gran bolero» per la seva fama de mentider. Una vegada, parlant amb uns amics, en Doro digué: «Jo llançaré una pedra des del Salt de la Reina, apuntant a la plaça de Palau. Tindré temps per tornar a la Vall, baixar a Llançà, pujar amb tren fins a Vilajuïga i anar a peu fins a Palau. Hi arribaré abans que la pedra»...