A la vaga que els lletrats de l’administració de justícia van finalitzar fa unes setmanes després de la suspensió de més de 350.000 judicis i vistes, s’hi suma ara la de jutges i resta de funcionaris judicials prevista a partir del 16 de maig. Sembla lògic pensar que, si aquests últims han vist que els primers van aconseguir cobrar una mitjana de 450 € mensuals més gràcies a la vaga, també per a ells es puguin millorar les condicions.

Queda dit, doncs, que la vaga s’emmarca en un intent d’aconseguir una retribució més justa per al col·lectiu que està cobrant per sota del compliment de la llei que regula el seu propi règim retributiu. A cal ferrer, ganivet de fusta. Però ens equivocaríem si penséssim que la protesta va només de calés.

Els motius de les queixes no són nous en absolut i encara que els mitjans posin l’accent en la retribució, la mare dels ous l’hauríem de trobar en la manca de recursos per poder afrontar totes les causes que arriben als jutjats. Als problemes de dimensionament de la funció i factors psicosocials com són la manca de jutjats, baixes sense cobrir, necessitat de més professionals com traductors i psicòlegs, arbitrar mesures d’arbitratge per reduir la litigiositat, absència de digitalització, programes i ordinadors vells, s’hi afegeixen problemes ambientals com el poc espai existent, deficiències en la calefacció i/o ventilació, estat lamentable dels edificis, goteres, etc.

"Cal una severa reforma de l’administració de justícia que permeti que els jutges i tribunals puguin realitzar una feina de manera racional"

Cal recordar que, mentre ens diuen que vivim en un estat de dret, hi ha gairebé tres milions i mig de causes judicials embussades als nostres edificis de jutjats.

Qualsevol professió té el seu component decisori i, per tant, té afecta de manera més o menys intensa als altres. Però els jutges tenen un component de pressió molt més elevat que la majoria de feines a l’ús, ja que els seus determinis poden, per exemple, portar una persona a la ruïna econòmica o enviar-la a la presó.

Cal una severa reforma de l’administració de justícia que permeti que els jutges i tribunals puguin realitzar una feina de manera racional. Els jutges són persones amb les mateixes possibilitats d’equivocar-se que vostès i jo. Donem-los, si us plau, els mitjans per poder exercir la seva compromesa funció de la manera més fàcil possible sense haver d’estar pendents d’altres coses que no siguin l’escrupolós estudi de les actuacions judicials i el compliment de les normes en les quals fonamentar els seus veredictes.