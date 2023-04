Ara sí que va de debò: després de gairebé quatre dècades com a alcalde ha arribat l’hora del relleu al municipi de Navata. Això serà així amb independència de qui guanyi les eleccions del maig, ja que l’actual alcalde no es presenta a la reelecció.

Ho escric tot plegat amb l’admiració que em genera que en un món de relacions líquides i assoliments efímers com el que habitem, en Jaume Homs vingui exercint la funció d’alcalde des de 1987 després d’entrar com a regidor el 1983, la qual cosa significa la barbaritat de gairebé quaranta anys fent-se càrrec de la major responsabilitat municipal, malgrat que durant aquest temps sempre hi ha hagut un partit a l’oposició que ha fet de contrapès, però sense arribar a l’alcaldia vista la longevitat política del titular.

Com es pot suposar, durant el seu mandat moltes són les coses que s’han succeït a la població de Navata, que ha duplicat els seus habitants en aquests període de temps i ha construït una urbanització i un golf al seu terme municipal. Això no evita les crítiques bones i dolentes a la gestió del consistori, comentaris que en un poble te’ls pots trobar a peu de carrer i expressats amb gran espontaneïtat: el creixement de la població acompanyat alhora d’un augment dels serveis, son vistos amb orgull de progrés pels adeptes al partit governant mentre son considerats com l’inici de la decadència del poble si ho demanes a algú del partit contrari.

Així estan les coses ben poc abans dels comicis, perquè com ja se sap, tant de política com de futbol tothom hi entén molt i molt, i per bé o malament que ho faci, un alcalde sempre es troba al punt de mira.

De moment els que expressen molts navatencs és que quan s’acosten eleccions algunes o bastantes persones amb les que tradicionalment no se saludaven, els dirigeixen a ells amb expressius saluts acompanyats de somriures. I és que als pobles pren capital importància esgarrapar cada vot.

En qualsevol cas, més enllà de les opinions i sensibilitats polítiques al cas, val la pena felicitar l’alcalde sortint, en Jaume, i agrair-li la seva prolongada dedicació a la funció pública. Ningú millor que ell i la seva família saben els mals de cap, problemes i nits sense dormir que això comporta. Un alcalde que perviu durant tantes eleccions en aquesta funció queda clar que ha assolit el reconeixement del seu poble i mereix un homenatge popular que ben segur li arribarà.