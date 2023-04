Aquest ha estat el titular de molts mitjans de comunicació sobre el Sant Jordi de 2023. I certament crec que ha estat així, com a mínim pel que fa a l’afluència de gent a les parades de llibres i flors, i l’ambient que es respirava arreu. També n’hi ha hagut un altre, de titular, «Un Sant Jordi de rècord», perquè totes les previsions han quedat petites i han superat les expectatives, pel que fa a vendes de llibres i roses.

Han sortit dades d’afluència de públic, nombre de llibres i roses venudes, i tot plegat amb un embolcall de certa eufòria que feia pensar que ens trobàvem amb el millor Sant Jordi que hem viscut mai; tant de bo, i que això doni aire als diferents sectors, que bona falta els fa.

A Girona han tornat a omplir la Copa, a Barcelona les Rambles han arribat a gairebé el col·lapse per la quantitat de gent i a Figueres, malgrat que al final de la tarda la pluja ha fet acte de presència i ho ha deslluït una mica, durant el matí i gran part de la tarda podríem dir que ha estat espectacular. No només per què el dia ha estat ple d’optimisme, molta gent visitant la ciutat i la Rambla plena, sinó perquè també ha estat un dia de retrobament –Sant Jordi i Fires soles ser dies de retrobar-se amb aquells que no solen veure’s sovint–, que d’alguna manera manté els vincles de contacte que són més necessaris que mai.

A banda d’això, Sant Jordi també ha de ser una diada per reivindicar la lectura, i durant tot l’any; evidentment, cal comprar llibres, però sobretot per llegir-los després. Sé que no sempre és fàcil, tenim el temps molt just i, a més, tenim molts altres elements que fins fa poc no existien que ens treuen encara més temps, però val la pena l’esforç.

I potser, aquesta diada perfecta tingui el component que ha estat la diada amb més vendes de la història –segons els mitjans–, però també hem de continuar insistint que ha d’anar acompanyada per la lectura, per la senzilla raó que no hem de permetre que pensin, facin o, llegeixin, per nosaltres.