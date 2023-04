Davant aquesta sequera, cal una visió integral de país

Davant aquesta sequera extrema hem d’anar a l’una i no valen polítiques a curt termini. Demanem la modernització i el finançament dels regadius. El Govern ha de prioritzar les inversions en aquest camp, com una mesura més de les de mitigació del canvi climàtic, com ara ho han estat les inversions per a la implantació de les energies renovables. Ens hi va el futur més immediat com a país. Cal modernitzar regs i fer-los més eficients. I cal ser conscients que en una zona mediterrània, el secà perilla, per tant, s’han d’ampliar els camps regables amb reg de suport. Tothom ha de fer la seva part i la pagesia caldrà que adapti els conreus al clima i que faci un ús més eficient de l’aigua.

Reclamem una política amb visió integral del país. Avui, una visió urbana del territori és reduccionista i pot comportar greus problemes de futur per a Catalunya. Demanem a les forces polítiques que no caiguin en mirades electoralistes de curta volada. Cal aprofitar cada metre cúbic d’aigua. Cal invertir en la regeneració de les aigües de les depuradores repartides arreu del territori i invertir en les infraestructures que en facin possible l’ús per a reg. Hem badat, la sequera del 2008 va plantejar obligacions perquè totes les noves construccions poguessin recollir l’aigua de la pluja: cada casa, una cisterna. I això no ha estat així. Hem d’anar cap aquí i crear nous sistemes de basses i embassaments distribuïts per aprofitar l’aigua quan plou. El debat sobre l’aigua al país s’ha d’obrir i no reduir-lo als usos urbans. Un cop garantit l’ús de boca, no es pot anar traient l’aigua al camp en benefici d’usos industrials i del sempre creixent sector turístic. Cal buscar alternatives. La pagesia necessita dos recursos: terres i aigua. Produïm béns bàsics de consum i garantim la seguretat alimentària del país. La pagesia és una garantia per a la ciutadania, parlem de la petita i mitjana explotació, amb diversitat de cultius i ramaderia, distribuïda al territori, capaç de mantenir l’equilibri territorial i la gestió dels recursos naturals, el medi ambient i la preservació de la biodiversitat. Aquesta pagesia també és garantia per a la llibertat de la ciutadania. Atenció: els voltors de les finances al segle XXI ja han posat els ulls sobre la terra i l’aigua. Els grans inversors volen acaparar la terra i la gestió de l’aigua. El perill és que el futur sigui governat pels Senyors de l’aigua i els Senyors de la terra. Estem lluitant perquè l’impacte immediat de la sequera als sectors de producció d’aliments més afectats trobi compensacions. Però, avui, ja és urgent reclamar polítiques estructurals que prioritzin l’agricultura davant el repte de la sequera amb una visió integral de país i que situïn el sector agrari com un sector essencial.