A molts la curiositat ens ha portat a posar al cercador «ChatGPT» per veure en què consisteix aquesta intel·ligència artificial que està en boca de tothom. I veiem que és «un sistema de xat basat en el model de llenguatge Intel·ligència Artificial GPT-3» que ha desenvolupat l’empresa OpenAI. Expliquen que té més de cent setanta-cinc milions de paràmetres i que s’ha entrenat amb grans quantitats de text per poder realitzar tasques relacionades amb el llenguatge.

Sembla que és el futur... d’alguna cosa que no acabo d’albirar massa bé perquè, el que farà serà, principalment, estalviar-nos temps de recerca i de confecció de qualsevol treball relacionat amb la recerca feta, i això –al meu entendre– suposa un minvament de les capacitats mentals per manca d’entrenament, i una tendència a propiciar la mandra.

Per altra banda, pot provocar diverses situacions com: a) substitucions de llocs de treball; b) agreujament dels prejudicis i la discriminació, ja que la informació de què ha estat dotat aquest sistema no inclou –almenys encara– la realitat de tots els grups ciutadans que habiten aquest món; c) riscos de seguretat, perquè aquest sistema pot ser vulnerable a la pirateria o als ciberatacs, i d) per acabar-ho d’adobar, alguns experts es preocupen per la possibilitat que aquesta IA es desenvolupi fora de tot control humà i representi una amenaça existencial, per la qual cosa han demanat aturar la seva difusió i treballar per crear un marc legal que la reguli, cosa que sembla que ja va tard...

Sembla que les seves capacitats en respondre qualsevol pregunta és tan gran que podria acabar amb Google. Però hi ha una cosa que diferencia aquests dos sistemes i és que Google és un cercador que et dona informació, t’explica d’on l’ha tret i no pretén ser més llest que tu. En canvi, la IA el que fa és conversar en un xat, on et respon el que preguntes i pot fer un redactat digne de poder-se presentar a un màster, sembla. A Google, hi pots entrar lliurement, fer les consultes que vulguis, anar d’una pàgina a una altra i aquí no ha passat res... encara que ja sabem que els seus algoritmes enregistren les tendències de cadascú. Però és que per accedir a la IA abans t’has de crear un compte on has de posar les teves dades (e-mail i telèfon)...

I fins aquí puc parlar, perquè, quan vaig arribar a aquest punt, ho vaig deixar córrer...