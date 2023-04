Després de la decisió presa de no presentar-nos a les eleccions municipals del 28 de maig a Figueres, vull aprofitar l’ocasió per fer una valoració de la tasca portada a terme en aquests darrers quatre anys pel nostre regidor Xavier Amiel, membre de l’equip de govern que ha gestionat el consistori de la nostra ciutat.

Recordo les converses d’aquell juny de 2019 per tal de confegir el quadripartit: de com vàrem saber gestionar i negociar la responsabilitat de la Regidoria d’Urbanisme, tot i ser el grup polític amb menys vots en l’equip de govern. No ens va tremolar el pols per assumir la tasca que vam creure sempre com a molt important, i a dur-la a terme, de confegir un nou Pla General; una tasca que des de 1983, ja fa quaranta anys, cap regidor d’Urbanisme i cap Equip de Govern s’havia atrevit a fer-ho. Primer la pandèmia de la Covid-19, que va comportar uns greus problemes socials, sanitaris i econòmics a la ciutadania, i, després, la crisi energètica i alimentària a causa de la guerra d’Ucraïna, no han impedit portar a terme un 75% dels projectes que havíem previst realitzar com a Canviem Figueres, si teníem responsabilitats de govern, com així ha estat.

Algú va dir que treballar en equip divideix la feina i multiplica els resultats, i també que en un equip heterogeni, com és aquest govern, les fortaleses es troben en les nostres diferències, no en les nostres similituds. Per tant, la corresponsabilitat i el fet de saber transaccionar molts temes dins de l’equip de govern han comportat avenços significatius en la gestió de la ciutat i, des de Canviem Figueres, ens hi sentim plenament identificats, amb tot el que ha comportat d’humilitat i de generositat per part del nostre únic regidor.

Estem plenament convençuts que Figueres necessitava aquest canvi de rumb per sortir de la inèrcia i posar-se a caminar, i per això era imprescindible revisar i fer un nou Pla General. Vull agrair, en nom de Canviem Figueres, als més de mil ciutadans, figuerencs i figuerenques, que ens han fet confiança i ens van donar el seu vot.

Aquestes darreres setmanes ja s’està fent avinent que hi ha una gran vocació per assumir responsabilitats polítiques i de gestió en l’Ajuntament de la nostra ciutat. Sembla que seran deu partits polítics o plataformes els que intentaran assolir alguna de les vint-i-una cadires del Ple Municipal.

Que en una ciutat de menys de cinquanta mil habitants hi hagi més de dues-centes persones que decideixin presentar-se per fer un servei a la ciutat, és tot un goig. Crec, no obstant això, que ha estat encertat, per part de l’Executiva de Canviem Figueres, de donar llibertat al nostre regidor perquè es presenti per una llista guanyadora, la que ha portat el timó en aquests darrers quatre anys.

Endavant, Xavier! Si has estat capaç de gestionar amb encert la Regidoria d’Urbanisme –amb la boníssima col·laboració del director i els tècnics de l’Àrea d’Urbanisme i Mobilitat– i de portar el Pla General (POUM) fins a l’aprovació provisional, penso de tot cor que en els pròxims quatre anys també sabràs aplicar-lo amb mà ferma i amb saviesa i prudència.