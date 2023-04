Al nostre país tenim un talent literari fora de tot dubte. De la mateixa manera tenim alguns espais on es reconeix aquest talent, i un d’ells ha estat notícia aquests dies a casa nostra perquè ha guardonat a dos escriptors figuerencs, la qual cosa ens ha de donar una doble satisfacció, la de comptar amb autors amb talent i que, a més, se’ls hi reconegui fora de casa, que sempre pot ser una complicació afegida.

Fa pocs dies sabíem, per xarxes socials i premsa, que en Vicenç Pagès havia rebut el Premi Critica Serra d’Or en la modalitat d’assaig a títol pòstum per la seva darrera obra, la magnífica Kennedyana editada per Folch (2022), per ser –i manllevo paraules del periodista Francesc Marc Álvaro– «una obra valorada com a innovadora, de rigor, arriscada i amb un impacte en el públic».

El mateix dia, també rebia el Premi Crítica Serra d’Or en la modalitat de Còmic –una modalitat de nova creació, en Sebastià Roig i en Toni Benages per l’obra El cercle de Loplop. Una aventura de Francesc Pujols de l’editorial Males Herbes (2022), que a més posa a disposició del gran públic un personatge genuí com Francesc Pujols, que malgrat ser barceloní té un gran vincle amb Figueres en comptar amb un monument –ben bé davant del Museu Dalí– i un reconeixement permanent pel pintor empordanès.

Els premis Serra d’Or són una d’aquelles estranyes joies culturals d’aquest país que, a poc a poc, i any rere any, ha anat adquirint prestigi i reconeixement entre el sector literari; a més, sense dotació econòmica cosa que a ulls de molta gent no deixa de ser una de les claus del seu èxit i d’aquest prestigi assolit any rere any, des dels anys 60.

En qualsevol cas, ha estat una feliç coincidència aquesta duplicitat de premis, perquè tant en Vicenç com en Sebastià, són dos escriptors de gran talent, que han portat sempre Figueres i l’Empordà a la seva ploma, i que ens enorgulleix que se sàpiga que són figuerencs. Una molt bona notícia, per uns guardons del tot merescudíssims.