Una de les principals preocupacions de la ciutadania és la seguretat. Aquesta preocupació es concreta en la por a patir una ocupació de domicili; en patir un robatori amb violència; en patir un robatori a l’espai públic. En patir o ser víctima d’un accident de trànsit a conseqüència de l’excés de velocitat, d’una conducció temeria, o sota els efectes de l’alcohol o les drogues. No és una percepció, objectivament, els darrers anys, els indicadors de seguretat han empitjorat.

A Castelló d’Empúries, en termes de seguretat, podem dividir la legislatura 2019-2023 en dues etapes: La primera, del maig de 2019 a l’octubre de 2021. I la segona, de l’octubre de 2021 en endavant. Quatre anys i dues realitats. La primera ve marcada per la manca de culminació de l’organigrama de la Prefectura de la Policia Local. Ras i curt, no hi havia cap de la Policia Local. La segona ve marcada pel nomenament d’un inspector en cap per comandar la Policia Local.

En el sisè col·loqui-debat de SOM Empuriabrava i Castelló, vàrem analitzar detalladament la seguretat i la Policia Local. Vàrem explicar que ha hagut de ser l’oposició al govern municipal qui l’ha arrossegat, a contra cor, a prendre les decisions necessàries per aturar el deteriorament de la qualitat de la seguretat al municipi. En aquest procés podem marcar dues dates clau. 20 de febrer de 2020: La Junta de Portaveus, és a dir, tots els grups municipals, subscriuen un acord per millorar la seguretat al municipi en l’àmbit de les ocupacions, els robatoris i el trànsit. Tots els grups ens conjurem per revertir la davallada en la qualitat de la seguretat. 27 de maig de 2021: Tots els regidors del ple municipal, excepte un, aprovem una moció que concreta la manera de fer-ho, i estableix dues reunions anuals de control, una el mes d’abril i l’altra el mes d’octubre per avaluar les accions aplicades i aplicables. Tot sota la direcció d’un cap de la Policia amb tots els ets i uts.

Això és suficient? No! Però hem doblegat la corba. Aquesta setmana passada hem fet un altre pas que és fruit d’aquest treball en equip, el nomenament, per promoció interna, de dos sergents que fan la nostra Policia Local més intel·ligent.

Sentireu molts disbarats sobre com millorar la seguretat al municipi, fins i tot algú diu de treure el sou a l’alcalde per donar-lo a la policia. Algú altre diu que tindrà tolerància zero amb els delinqüents, que els perseguirà a peu i a cavall. No els escolteu, són cants de sirena. No som troglodites, no hem de perseguir amb una massa tot aquell que és, viu, actua o fa coses que no ens agraden. Per millorar la seguretat ens cal articular una policia intel·ligent que compleixi i faci complir les lleis. Només així tots viurem segurs i en llibertat.