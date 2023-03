És ben bé que hi ha un dia per recordar cada malaltia. Avui volem conscienciar sobre la importància de lluitar contra els factors de risc de les malalties cardiovasculars, perquè aquestes són molt freqüents, provoquen moltes discapacitats i també, per descomptat, maten molt. Però, nosaltres tenim la potestat, de forma individual, de poder-les esquivar, encara que de vegades no del tot. Es tracta de posar especial èmfasi en la prevenció dels seus factors de risc, que a hores d’ara, encara que ja són molt coneguts, aprofitarem l’avinentesa per a recordar-los. Els principals són el tabac, la hipertensió arterial, la diabetis, el colesterol elevat, l’obesitat i el sedentarisme.

Per què és important la prevenció del risc cardiovascular? Doncs perquè el grup de malalties que provoquen són, a casa nostra, la primera causa de mort en les dones i la segona en els homes. I el primer problema de salut en majors de quinze anys és tenir una pressió arterial i un colesterol elevats. Per això és tan important fer una bona prevenció, que comença per fer-ne una bona difusió.

I la prevenció es fa seguint els estils de vida saludables. Malgrat que tothom ja sap quins són, els tornarem a nomenar. Es tracta de menjar saludablement, tenir una activitat física regular, tenir i mantenir un pes saludable, no fumar i evitar el consum d’alcohol, tenir controlada la tensió artèria i el nivell de colesterol en sang normals. També és important mantenir el nivell de glucosa (sucre) en sang normals i aconseguir mantenir l’estrès controlat.

Però, i que són les malalties cardiovasculars? Doncs són un conjunt de trastorns que afecten l’aparell circulatori. Que està format pel cor i els vasos sanguinis (artèries, venes i capil·lars) que són els encarregats de subministrar l’oxigen i els nutrients necessaris per viure. També s’encarrega de transportar les substàncies de rebuig, que altres òrgans eliminaran. Quan l’aparell circulatori no funciona bé, emmalaltim.

Però, què causa aquestes malalties? L’arterioesclerosi fa més dures les artèries i les estreny podent provocar alteracions circulatòries i malalties pel que fa al cor i cervell, provocades per coàgul ocasionats per la ruptura i despreniment de les plaques de greix i colesterol que estaven enganxades a la paret d’aquestes artèries. També poden passar per una ruptura arterial ocasionada per una pujada de pressió arterial. Tanmateix, pot ser provocada per una malformació. Com també perquè les vàlvules del cor no funcionin bé, per una malaltia de naixement o perquè hi hagi un dipòsit de calci.

Insistim en el tema d’avui i parlarem de nou dels factors de risc d’aquestes malalties cardiovasculars. D’aquests n’hi ha de modificables i d’altres que no es poden ni controlar ni modificar. Els no modificables són l’edat, el sexe i alguns aspectes genètics. I els que predisposen i sí que són modificables són el tabaquisme, l’obesitat, la diabetis tipus II, el colesterol elevat i la hipertensió arterial.

A Catalunya, la presència d’aquests factors de risc en la població general no és gens menyspreable.

Ara ja veiem perquè es va instaurar el dia europeu per la prevenció del risc cardiovascular. I nosaltres ja sabem com fer la prevenció.