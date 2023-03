"El meu home no fot ni brot, m’he de menjar sola totes les feines de la casa". Aquesta frase no és de fa trenta anys. Ni un tòpic. És la resposta d’una dona real, de carn i ossos, a una enquesta recent sobre hàbits i costums a la societat catalana actual. Un estudi de l’Observatori Social de la Fundació «la Caixa» revela que les dones dediquen 780 hores més a l’any que els homes a la cura dels fills i a les feines de la llar (equival a 15 hores més a la setmana). En aquest estudi, titulat «Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia», es detalla que els homes inverteixen cada setmana un total de 28 hores a la cura dels fills i a les feines domèstiques, una xifra que encara està molt lluny de les 43 hores que hi dediquen les dones. El diferencial de gènere és elevat en tasques com fer la bugada (32% de bretxa, 9 punts menys), la neteja (26%, 6 punts menys), el menjar (19%, 6 punts menys) i les compres (8%, 2 punts més). Els homes només se situen per davant en les reparacions (32%).

Unes estadístiques que, a les portes d’un nou 8M, deixen clar que la reivindicació feminista continua plenament vigent. Els drets i els avenços aconseguits en les darreres dècades han de ser defensats, i reivindicats, amb més força que mai. Especialment, en moments on les posicions més conservadores agafen força arreu del món. Cap millora es pot donar per assegurada i encara queda molt camí per recórrer, perquè les noves generacions no vagin enrere. La violència masclista, la precarització, la càrrega mental, les dificultats per ocupar posicions de poder i la lluita constant contra uns estereotips de gènere que pretenen limitar el creixement personal i professional de les dones són reptes que, de manera inqüestionable, ha d’estar sobre la taula. Un any més, l’Alt Empordà no es quedarà enrere i, arreu de la comarca, estan convocats actes i activitats per commemorar el 8M i reivindicar la igualtat de gènere. Una igualtat que hauria d’estar en l’imaginari col·lectiu de les noves generacions des de ben petits i, per això, són rellevants programes com de l’escola Joan Reglà de Bàscara, que expliquem en aquesta edició de l’Empordà, o les que ben segur es porten a terme en molts altres centres educatius.