A finals d’aquesta dècada, és molt probable que hi hagi parcs eòlics marins al golf de Roses i al cap de Creus. La imminent aprovació del POEM i les primeres subhastes, previstes per aquest mateix any, per decidir quins projectes podran desenvolupar els seus parcs marquen un camí que, amb el suport tant del govern estatal com català, deixa molt poc marge de reacció al territori. Arribats a aquest punt, la societat civil i les institucions del territori tenen la responsabilitat d’aprofitar els anys vinents per vigilar les possibles afectacions de l’eòlica marina tant des del punt de vista mediambiental com social. El segon àmbit, el social i econòmic, sobretot centrat en els possibles perjudicis dels aerogeneradors en el paisatge i, per tant, en el sector turístic. Principal font d’ingressos de les poblacions de la Costa Brava nord i, en conjunt, de tota la comarca.

En una entrevista en aquesta edició de l’Empordà, el director general de l’Institut per a l’Estalvi i la Diversificació de l’Energia del Ministeri de Transició Ecològica, Joan Groizard, sosté que l’eòlica marina no és perjudicial per al turisme. «Donem per fet que la visibilitat de l’energia eòlica genera rebuig als turistes, però en alguns llocs s’ha vist que el turista busca sostenibilitat i que es comença a lligar el que es fa en el temps lliure amb el fet que la destinació aposti per la sostenibilitat. Potser això no genera rebuig i pot arribar a ser un atractiu. En altres territoris s’ha vist», explica Groizard. Una visió ben diferent de la que, sobre el mateix tema, defensa la degana de la facultat d’Economia de la Universitat de Girona, Anna Garriga. «El cap de Creus és la part que queda del Mediterrani amb més riquesa natural i biodiversitat. Els qui ho omplin de molins seran uns ximples, això sí, ximples amb les butxaques plenes de milions d’euros de beneficis regalats, les mateixes grans empreses de sempre», defensava Garriga en una entrevista amb l’Empordà el mes de desembre passat. En el tema ambiental, algunes de les declaracions de Groizard també topen de ple amb els arguments de les associacions ecologistes i, per tant, en un àmbit o en l’altre cal aprofitar els pròxims anys per buscar consensos que minimitzen els possibles impactes negatius.