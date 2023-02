És quan la política es desvirtua que es perd el nord i l’autèntic sentit pel qual s’hi és, millorar la vida de la gent. En aquest camí errant, en nom de la política, es poden dir i fer moltes absurditats.

Absurditats com no aprovar i endarrerir uns bons pressupostos. Pressupostos elaborats amb els principals agents socials i econòmics del país. Bons, perquè augmenten en 3.800 M€ el benestar en salut, cultura, educació, drets socials i seguretat, que materialitzen inversions i suport a la indústria, que impulsen la transició energètica, que aposten clarament per la recerca, el coneixement i la seva transferència tecnològica, que protegeixen el català i que són transversalment feministes.

Fa uns mesos que sentim a parlar de pressupostos. Aviat veuran la llum i seran aprovats pel Ple del Parlament. S’han buscat àmplies majories, s’han hagut de fer cessions, però també s’han desencallat reivindicacions històriques per fer avançar Catalunya i la seva gent.

Se sostenen sobre quatre pilars republicans: salut, educació, drets socials i cultura. D’aquesta manera, consoliden el personal incorporat durant la pandèmia en Salut (4.370 persones) i Educació (6.804 persones). Així mateix, disparen el pressupost de Salut en 1.284 M€ addicionals, amb un creixement destacat de l’Atenció Primària. S’augmenta en més de 30 milions la partida per a la Salut Mental i es realitzen actuacions en infraestructures sanitàries com el Trueta, el Parc Salut Mar, o el Vendrell.

També s’incrementa un 8% l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) que repercutirà en el conjunt de les prestacions socials, i que es traduirà en un augment de la prestació mínima de la Renda Garantida de Ciutadania. Serà la primera vegada en 10 anys que s’incrementa i beneficiarà directament 170.000 persones, totes elles amb menys recursos i que disposaran de 50 € a 100 € més al mes.

Creixen molt en Cultura, que rep 101 M€ més i arriba a l’1,5% de tot el pressupost. Anem cap al 2% que es proposa la Conselleria. De la mateixa manera, el Departament de Feminismes augmenta més d’un 27%. Hi ha 25 milions per fer front als serveis d’atenció a la violència masclista, entre altres. I, finalment, executen el Pacte Nacional per la Indústria pel 2023 en 680 milions d’euros.

I per a la nostra vegueria de Girona, suposen 156,6 M€ amb uns compromisos pel 2024-2026 de 344,2M€ incidint sobretot en carreteres, salut, cicle de l’aigua i educació.

I arriben a l’Alt Empordà amb 24 M€ i amb previsions per al 2024-2026 de 52,6 M€, per finançar actuacions al Logis Intermodal El Far d’Empordà-Vilamalla (5 M€), conservar carreteres (2,2 M€), construir la nova Comissaria de Districte de la Jonquera (2,2 M€), així com les escoles Josep Ribot Olivas a Vilamalla (2,1 M€) i la Carme Guasch a Figueres (1,6 M€). També hi haurà inversió per la remodelació de l’estació de Vilamalla (2 M€), per l’ampliació del CAP de l’Escala (1,1 M€) i per diverses accions al Parc Natural de Cap de Creus (1,7 M€).

A part de les actuacions d’inversió específiques hi ha elements d’impacte territorial pels quals els diversos ajuntaments rebrem més fons de cooperació local o, per exemple, els centres educatius locals tindran més partida pel funcionament.

En total, 41.025 milions d’euros que no tenen amo ni mestressa i que es posen a disposició del país.