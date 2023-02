En un article publicat a Climática –una revista especialitzada a informar sobre escalfament global, les seves causes i conseqüències– la catedràtica en Ciències Socials (AMU/CNRS), Agnès Delage Amat, ens parla del Fòrum Econòmic Mundial que cada any reuneix una colla de grans directius entre caps d’estat, executius, mitjans de comunicació... a la població suïssa de Davos i que s’ha celebrat entre el 16 i el 20 de gener passats. Aquest any el lema sota el qual han treballat ha estat «Cooperació en un món fragmentat».

L’autora titula l’article així: «Davos 2023: fuerte sabor a ecoansiedad con excepcional nota de decrecimiento» i explica que en l’últim informe de la cimera, titulat Global Risk Report 2023, s’admet que només un futur de col·laboració i decreixement just ens permetrà sobreviure a la suma de policrisis del capitalisme que estem patint.

Sorprèn que el 80% dels participants s’hagin mostrat preocupats per la situació global de l’economia i s’hagin sentit interpel·lats per la pregunta que va fer el president colombià Gustavo Petro: «Pot el capitalisme que hem conegut els últims 30 o 40 anys superar la crisi climàtica que ha ajudat a provocar? Si el capitalisme no n’és capaç, o la humanitat s’extingeix amb el capitalisme, o la humanitat supera el capitalisme».

Segons l’autora de l’article esmentat més amunt, la paraula que més han fet servir els participants a Davos per emmarcar la situació actual ha estat la de «policrisis», i encara que la paraula «decreixement» no ha estat pronunciada (continua sent tabú) sí que s’ha parlat de «reduir la demanda», que ve a ser el mateix en altres paraules. Una qüestió que mai havia estat plantejada pels fidels guardians de l’ortodòxia liberal d’aquesta cimera.

La visió dels experts del Fòrum Econòmic Mundial comença a assemblar-se en molts aspectes, o s’assembla ja totalment, a la que tenen els ecologistes més radicals. I el meu dubte és si tenen clar que la col·laboració i el decreixement ha de ser general, ells inclosos, o pensen continuar amb les seves grans mansions i els seus jets privats, i deixen la col·laboració i el decreixement per al poble ras. Perquè l’informe de Davos també planteja un altre escenari possible, i és la pitjor versió del món ultraliberal que coneixem, es tracta d’un futur dominat per la màxima i violenta competició pels recursos. I si és aquest l’objectiu i l’estratègia que adopten, ja ens podem calçar...