Segurament, tots hem sentit a parlar alguna vegada del «test de Logan». Aquest test ens proporciona un mètode molt senzill per saber si ens hem convertit en una granota bullida. N’hi ha prou en observar de quina manera vivim realment la nostra vida. Si no afrontem cada dia amb entusiasme, si no gaudim del que fem, si no ens divertim fent la nostra feina, si no ens ho passem bé treballant, voldrà dir que, tristament, ens hem convertit en una granota bullida. Bullida perquè ens hem anat acomodant en la rutina. Autocomplaents!

Aquest és l’indicador definitiu que necessitem recuperar la il·lusió, l’entusiasme i les ganes de començar a viure cada dia amb força. Hem de fer memòria, si alguna vegada hem sentit aquest nivell d’energia. I recuperar-lo.

En la identificació de projecte prèvia al col·loqui-debat sobre l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme que SOM Empuriabrava i Castelló, que vàrem presentar a l’auditori del Centre de Serveis Puigmal el 25 de gener passat, vàrem detectar que l’àrea està organitzada mitjançant una direcció política atomitzada i sense ambició. Tres regidors amb objectius diferents. Per una banda, Comerç i Promoció empresarial; per una altra, Turisme i Cultura, i, per una altra, Festes. Però no hi ha cap avaluació dels resultats, cap informe ni cap memòria de les accions dutes a terme. No hi ha cap participació dels beneficiaris instrumentals, és a dir, del teixit empresarial, en la presa de decisions. Resultat?... El teixit empresarial se sent abandonat i ha deixat de confiar en l’Ajuntament com a referent estratègic. I especialment en el centre històric, on el teixit econòmic ha fugit per manca d’oportunitats.

Castelló d’Empúries és cultura, és marina i és natura. Per quin motiu ha desaparegut del nostre logotip la natura? Tenim un diamant que, en cas d’estar ben gestionat, aportaria riquesa econòmica i progrés social a tots els ciutadans. Cal reestructurar l’Àrea de Promoció econòmica i turisme en dos departaments: Departament d’estratègia econòmica i comerç, posant en marxa l’Agència de Promoció i Turisme, des de la qual es creïn taules de treball entre l’Ajuntament i els empresaris dels diferents sectors. L’Ajuntament s’ha de nodrir de l’experiència de les empreses i aquestes s’han de valer de la força institucional de l’Ajuntament. I Departament de Promoció turística, apostant pels tres grans valors del municipi: cultura, marina i natura. Cal generar sinergies positives els uns amb els altres, perquè es complementin. Recuperar patrimoni històric, acostar el parc natural al poble i modernitzar les infraestructures d’Empuriabrava.

Per assolir aquest objectiu hem de treballar amb entusiasme, hem de despertar la granota.