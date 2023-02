Apart d’assistir als aplecs i concerts de sardanes, es pot passar una bona estona a la diada dels concursos que són autèntiques demostracions d’avinença i, que et fan gaudir d’una actuació artística. Les colles que, assajant tot sovint, tenen aquella vetllada per fer evident la seva excel·lència d’un ball de germanor. A l’hora de començar, primer s’han de presentar totes les colles i, ho fan per parelles agafades de la mà. Una parella darrera l’altra.

La cobla els interpreta una composició musical anomenada «El o La Galop». El Galop és una peça musical de ritme regular i accentuat, que han sigut creades per aquestes desfilades de presentació. Escoltar-la, tot i ser repetitiva, és una música molt agradable i al mateix temps encoratjadora. Sentint-la ja et posaries a acompanyar-los puntejant els passos que van fent. Com sempre, tot davant hi surten els petits, que s’hi fan amb tota la il·lusió. Veient-los et roben el cor. Entre les que les cobles solen interpretar hi ha aquestes: El meu promès, de Bartomeu Vallmajó. A la Festa, de Joan Vilà. El Turco, de Josep Saderra. I, per als Jocs Olímpics «Barcelona 92» en Joan Lluís Moraleda, va compondre el Galop Olímpic.