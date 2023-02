Després d’una bona temporada de Nadal que ha estat considerada pels comerciants com la millor dels darrers anys, l’activitat econòmica continua remuntant amb força a la ciutat. Aquest mes de desembre hi ha 2.783 aturats a Figueres, 326 aturats menys que fa un any, un 10,5% menys. Però és que si comparem amb les dades del 2019, a Figueres hi ha 600 persones més que treballen i que estaven aturades. Una reducció de l’atur del 17,5%.

A més, aquest 2022 hem tingut el record històric de llicències d’obra menor. Més de 600. Bàsicament, són per obertura de nous negocis o millores en cases particulars o empreses. Només per què ens fem a la idea de la magnitud de la xifra, el 2022 doblem les llicències d’obra menor que es van donar al 2013. No hi ha millor prova del dinamisme que té la ciutat. Aquesta tardor van coincidir 5 rodatges audiovisuals a Figueres. Només els dos més importants –nord-americans– va suposar que més de 300 persones estiguessin allotjades durant mesos a la ciutat en plena temporada baixa. A més, turísticament la ciutat funciona molt bé. En els darrers 7 anys, els apartaments turístics s’han multiplicat per 5 i ja superen els 250. Hem incrementat tant les visites com les pernoctacions. Encara que alguns no ho vulguin, Figueres avança amb força, malgrat tot.