Diuen que quan tanquem un any, obrim el següent amb desitjos i reptes nous. Aquest any passat, el 2022, ha destacat per tota mena de successos viscuts a la nostra societat. Uns han estat bons, altres no tant i uns altres han estat dolents o molt dolents. Com que vivim en societat, hauríem de comprendre que allò que passa als altres també ens afecta a nosaltres. Encara que són moltes coses diferents les que podríem anomenar i tractar, només en citarem algunes de les relacionades amb la salut.

Hem sentit massa sovint la paraula feminicidi, que ha passat de ser una paraula desconeguda a ser sentida molt freqüent en les notícies del dia a dia. De fet, estic totalment convençuda que estaríem d’acord que el millor fora que aquesta paraula no se sentís més, perquè voldria dir que les causes que ho provoquen haurien desaparegut i, per tant, els seus efectes també. Aquesta paraula és un neologisme que defineix les morts de dones per violències masclistes, només pel fet de ser dones i aquestes morts misògines són també una violació dels drets humans. La violència està provocada per mitjans físics, econòmics o psicològics (incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions) i tenen lloc tant en l’àmbit públic com en el privat. Són manifestacions de discriminació i de desigualtat que causen danys i patiment físic, sexual i/o psicològic i de vegades la mort. El feminicidi és un delicte. Les dones d’edat compresa entre els 15 i els 44 anys tenen una probabilitat de ser mutilades o assassinades d’una forma o altra per homes que, de morir de càncer, malària, accidents de trànsit o guerra, combinats.

Per un altre costat, també s’està fent campanya a favor del diagnòstic de la cardiopatia isquèmica en la dona, per evitar l’excés de morbimortalitat que té en ella comparant-ho amb els homes. L’infart en les dones no es presenta sempre igual que en els homes, ni les dones demanen atenció mèdica tan ràpidament com ells. Coses que retarden la diagnosi i el tractament i provoquen un pitjor pronòstic en les dones.

També hi ha malalties que són més freqüents en les dones i en les que no podem fer res més que augmentar la promoció de la salut, la prevenció de les malalties i propiciar un tractament correcte, en ambdós sexes.

I ara reflexionarem sobre la millora dels estils de vida saludables i altres aspectes relacionats amb la millora de la salut. Menjar saludablement, reduir o abolir el consum d’alcohol, lluitar contra el tabaquisme, l’obesitat, el sedentarisme i la droga, són imprescindibles per aconseguir més salut. Els programes que s’hi relacionen i els esforços personals són bàsics per assolir la millora de la salut i el benestar personal. Per aconseguir-ho, moltes vegades cal la col·laboració entre les persones, la societat civil i les administracions, cosa que permet optimitzar els resultats. En el camp cardiovascular, també s’hi està treballant de valent i en el de la violència contra les dones, tot i que s’hi treballa activament sembla que encara queda molt camp per córrer fins a fer-la desaparèixer.

A la llista de desitjos d’enguany, s’hi ha de fer constar la desaparició de la violència contra les dones i les persones, perquè aquesta és un atemptat contra la salut, la vida i els drets humans.